Dünya

İran'dan ABD'ye ''karşılıklı saygı'' çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, nükleer meselenin çözümü için ABD ile karşılıklı saygıya dayanan müzakerelere hazır olduklarını belirtti.

AA17 Aralık 2025 Çarşamba 09:25
İran'dan ABD'ye ''karşılıklı saygı'' çağrısı
Erakçi, Al Jazeera'ya verdiği röportajda, ülkesinin nükleer tesislere yönelik İsrail ve ABD'nin hazirandaki saldırılarının ardından ABD Başkanı Donald Trump'a "barışçıl çözüm için güçlü bir diplomasi" çağrısı yaptı.

ABD ile karşılıklı saygıya dayanan müzakerelere hazır olduklarını dile getiren Erakçi, "Eğer her iki taraf birbirinin haklarına saygı gösterir ve karşılıklı çıkarlara dayalı bir anlaşmaya hazır olursa, barışçıl çözüm tamamen mümkündür." dedi.

İran'ın nükleer tesislerine saldırıların tesislerde ciddi hasara yol açtığını kabul eden Erakçi, ancak İran'ın nükleer programının "bilgi ve teknolojisinin yok edilemediğini" ifade ederek, "Nükleer teknoloji ithal edilmiş bir şey değil; İranlı bilim insanlarının ürünüdür ve yeniden üretilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Savaşın sonuç değiştirmeyeceğini savunan Erakçi, "Bunu savaşla bile deneseler, sonuç değişmez. Eğer aramızda savaş çıkarsa, ABD nükleer tesislerimize saldırırsa, Amerikan askeri üslerini ve tesislerini vurmamız beklenmelidir." şeklinde konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "ABD Başkanı'na tavsiyem ve önerim, diplomasiye ve müzakere edilmiş bir çözüme dönmesidir." dedi.

