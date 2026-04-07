İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6166
  • EURO
    51,6616
  • ALTIN
    6664.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'dan ABD'ye ''kırmızı çizgi'' uyarısı... ''Petrol ve gazdan mahrum kalırsınız''
Dünya

İran'dan ABD'ye ''kırmızı çizgi'' uyarısı... ''Petrol ve gazdan mahrum kalırsınız''

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı tehditlerine sert karşılık verdi. Devrim Muhafızları, ABD'nin altyapılarına saldırması halinde bölgedeki petrol ve gaz kaynaklarını hedef alacaklarını ve yanıtlarının bölgenin ötesine geçeceğini bildirdi. Açıklamada, 'Amerika'nın ve ortaklarının altyapısına, onları ve müttefiklerini bölgenin petrol ve gazından uzun yıllar mahrum bırakacak şekilde karşılık vereceğiz' ifadeleri kullanıldı.

IHA7 Nisan 2026 Salı 16:27 - Güncelleme:
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a Hürmüz Boğazı'nın açılması için verdiği süre sona ererken, iki ülke arasındaki gerilim tehlikeli bir eşiğe ulaştı. Trump'ın sosyal medyadan yaptığı 'medeniyet yok olacak' tehdidine İran Devrim Muhafızları Ordusu sert bir açıklamayla yanıt verdi. Muhafızlar, ABD'nin kırmızı çizgiyi aşması durumunda karşılığın bölgeyle sınırlı kalmayacağı mesajını dünyaya duyurdu.

DEVRİM MUAFIZLARI'NDAN ABD'YE MESAJ

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı tehditlerine ilişkin yapılan açıklamada, "ABD liderler, altyapımıza saldırmaları halinde savaşçılarımızın menzili içindeki kritik varlıkları hesaplama yeteneğinden yoksunlar. ABD ordusu kırmızı çizgilerimizi aşarsa, yanıtımız bölgenin ötesine geçecektir" denildi.

TRUMP'IN 'MEDENİYET YOK OLACAK' TEHDİDİNE İRAN'DAN KARŞILIK

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a Hürmüz Boğazı'nın açılması için verdiği sürenin dolmasına saatler kaldı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek" tehdidine karşılık İran'dan cevap geldi. Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin sivil tesislere saldırması durumunda aynı şekilde karşılık verileceği bildirildi. Açıklamada, "Amerika'nın ve ortaklarının altyapısına, onları ve müttefiklerini bölgenin petrol ve gazından uzun yıllar mahrum bırakacak şekilde karşılık vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

"MENZİLİMİZDEKİ HEDEFLERİ HESAPLAYAMAZSINIZ"

Açıklamada, "ABD'li liderler, altyapımıza saldırmaları halinde savaşçılarımızın menzili içindeki kritik varlıkları hesaplama yeteneğinden yoksunlar. ABD ordusu kırmızı çizgilerimizi aşarsa, yanıtımız bölgenin ötesine geçecektir" denildi.

  • İran Devrim Muhafızları
  • Trump İran tehdidi
  • Hürmüz Boğazı krizi
  • ABD İran gerilimi

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.