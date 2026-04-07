ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a Hürmüz Boğazı'nın açılması için verdiği süre sona ererken, iki ülke arasındaki gerilim tehlikeli bir eşiğe ulaştı. Trump'ın sosyal medyadan yaptığı 'medeniyet yok olacak' tehdidine İran Devrim Muhafızları Ordusu sert bir açıklamayla yanıt verdi. Muhafızlar, ABD'nin kırmızı çizgiyi aşması durumunda karşılığın bölgeyle sınırlı kalmayacağı mesajını dünyaya duyurdu.

DEVRİM MUAFIZLARI'NDAN ABD'YE MESAJ

TRUMP'IN 'MEDENİYET YOK OLACAK' TEHDİDİNE İRAN'DAN KARŞILIK

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a Hürmüz Boğazı'nın açılması için verdiği sürenin dolmasına saatler kaldı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek" tehdidine karşılık İran'dan cevap geldi. Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin sivil tesislere saldırması durumunda aynı şekilde karşılık verileceği bildirildi. Açıklamada, "Amerika'nın ve ortaklarının altyapısına, onları ve müttefiklerini bölgenin petrol ve gazından uzun yıllar mahrum bırakacak şekilde karşılık vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

"MENZİLİMİZDEKİ HEDEFLERİ HESAPLAYAMAZSINIZ"

Açıklamada, "ABD'li liderler, altyapımıza saldırmaları halinde savaşçılarımızın menzili içindeki kritik varlıkları hesaplama yeteneğinden yoksunlar. ABD ordusu kırmızı çizgilerimizi aşarsa, yanıtımız bölgenin ötesine geçecektir" denildi.