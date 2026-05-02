  • İran'dan ABD'ye kritik hamle: Teklif Pakistan üzerinden iletildi
Dünya

İran'dan ABD'ye kritik hamle: Teklif Pakistan üzerinden iletildi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin Pakistan aracılığı ile ABD'ye sunduğu teklif hakkında, “Şu an top, çatışmayı sürdürmeyi mi yoksa diplomasi yolunu mu seçecek olan ABD'nin sahasında.” dedi.

AA2 Mayıs 2026 Cumartesi 19:52
İran basınına göre, Garibabadi, başkent Tahran'da çeşitli ülkelerin büyükelçileri ve misyon şefleri ile bir araya geldi.

Garibabadi, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin diplomasi veya savaş olmak üzere her iki durumda da milli çıkarlarını ve güvenliğini koruyacağını belirterek, "İran teklifini arabulucu olarak Pakistan'a sunmuştur. Şu an top, çatışmayı sürdürmeyi mi yoksa diplomasi yolunu mu seçecek olan ABD'nin sahasında." ifadelerini kullandı

İran'ın ABD'ye karşı güven duymadığını vurgulayan Garibabadi, ülkesinin diplomasi yolunda dürüstlüğünü koruyacağını söyledi.

