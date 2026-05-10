İran'dan ABD'ye misilleme tehdidi! Amerikan üsleri hedefte

28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaş iki ay aşkın süredir devam ederken ateşkes şartları tartışılmaya devam ediyor, zaman zaman tansiyon yükseliyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ordusunun İran limanlarına yönelen İran bandıralı 2 petrol tankerine deniz ablukasını ihlal ettikleri gerekçesiyle Umman Körfezi'nde saldırması sonrası misilleme uyarısında bulundu.

DMO tarafından yapılan açıklamada, "İran tankerlerine ve ticari gemilerine yapılacak herhangi bir saldırı, bölgedeki Amerikan üslerinden birine ve düşman gemilerine yönelik ağır bir saldırıyla sonuçlanacaktır" denildi.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

00:01 İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, füze ve insansız hava araçlarının bölgedeki Amerikan hedefleri ile düşman gemilerine kilitlenerek ateşleme emri beklediğini bildirdi.

00:00 İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarını desteklemek için Irak çölünde gizli bir karakol kurduğu ve bunu "tespit etmek üzere olan" Irak birliklerine hava saldırıları düzenlediği iddia edildi.