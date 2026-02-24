İSTANBUL 14°C / 6°C
24 Şubat 2026 Salı
Dünya

İran'dan ABD'ye net mesaj: Emsalsiz bir fırsat var

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile müzakerelerde 'karşılıklı endişeleri ele alan ve karşılıklı çıkarlar doğrultusunda, emsalsiz bir anlaşmaya varmak için tarihi bir fırsata sahip olduklarını' söyledi.

24 Şubat 2026 Salı 22:28
Erakçi, 26 Şubat Perşembe günü Cenevre'de ABD ile yapılacak müzakereler öncesinde Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından açıklamalarda bulundu.

İran'ın önceki turda varılan mutabakatlar temelinde, adil ve eşit bir anlaşmaya en kısa sürede ulaşma kararlılığıyla Cenevre'de ABD ile görüşmelere yeniden başlayacağını belirten Erakçi, "İran hiçbir koşulda nükleer silah geliştirmeyecek ve barışçıl nükleer teknolojinin nimetlerinden halkımız için yararlanma hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"DİPLOMASİYE ÖNCELİK VERİLMESİ GEREKİYOR"

Erakçi, "Karşılıklı endişeleri ele alan ve karşılıklı çıkarları sağlayan, emsalsiz bir anlaşmaya varmak için tarihi bir fırsatımız var. Anlaşmaya varmak mümkün ancak bunun için diplomasiye öncelik verilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın egemenliğini savunmak için hiçbir şeyden geri durmayacağını daha önce kanıtladığını ifade eden Erakçi, aynı şekilde müzakere masasında da her türlü anlaşmazlığa barışçıl çözüm bulmak için çalışacaklarını kaydetti.

