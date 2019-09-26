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İran'dan ABD'ye nükleer anlaşmaya ilişkin ''yeni çözüm'' önerisi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Kongresi'nin nükleer anlaşmayı onaylaması ve tüm yaptırımları kaldırması durumunda İran Meclisi'nin de buna ilişkin ek protokolü hızlıca onaylayabileceğini belirtti.

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İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, BM 74. Genel Kurul toplantıları sebebiyle New York'ta bulunan Ruhani, ABD dış siyasetinin seçkin isimleri ve uzmanlarıyla bir araya geldi.

- RUHANİ'DEN NÜKLEER ANLAŞMAYA İLİŞKİN YENİ ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Nükleer anlaşmayı "mümkün olan en iyi anlaşma" olarak nitelendiren Ruhani, ABD yönetimine şu öneride bulundu:

"ABD Kongresi'nin nükleer anlaşmayı onaylaması ve tüm yaptırımları kaldırmasına karşılık, İran Meclisi de konuya ilişkin ek protokolü acil koduyla onaylayıp bunu daimi bir kanun olarak takip edebilir. İran buna hazırdır."

ABD'nin uyguladığı yaptırımların hedefine ulaşamayacağını ve baskıların İran içinde daha fazla dayanışmaya yol açtığını savunan Ruhani, "Washington'ın beklentisinin aksine baskılar, İran'daki tüm parti ve grupların, mevcut sorunların tek suçlusu olarak ABD'yi görmelerine neden oluyor." diye konuştu.

- "İRAN'I SUÇLAYAN ÜLKELER YEMEN SAVAŞINDA TARAFSIZ DEĞİL"

Yemen halkının, Saudi Aramco saldırısı nedeniyle İran'ı suçlayan ülkelere ait silahlarla bombalandığını söyleyen Ruhan, şunları kaydetti: "Aramco saldırısı nedeniyle İran'ı suçlayan ülkeler Yemen savaşında tarafsız değiller. Dolayısıyla bu ülkelerin herhangi bir yargıda bulunma hakkı da yok. Bu siyasetin değişmesi gerekiyor. Bu sürecin devam etmesi faciaya yol açabilir."

ABD'yi de eleştiren Ruhani, Aramco saldırısıyla ilgili, "İran'daki basit bir olayın fotoğrafını yayınlayanlar, İran'ı suçlamak yerine (Aramco'ya) atılan füzelerle ilgili delillerini ve uydu görüntülerini neden yayınlamıyorlar?" ifadesini kullandı.

Ruhani ayrıca İran'ın nükleer silah peşinde olmadığını, bölgenin tamamında barış ve istikrar istediğini savunarak, tüm bölge ülkelerini "Hürmüz Barış Girişimi" ve "Ümit Koalisyonu"na katılmaya davet etti.

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