İran'dan ABD'ye sert mesaj: 104 şehidin kanı asla yerde kalmayacak

ABD'nin Hint Okyanusu'nda İran donanmasına ait IRIS Dena firkateynine düzenlediği saldırı, iki ülke arasındaki gerilimi doruk noktasına taşıdı. Uluslararası tatbikattan dönen gemiye yönelik saldırıda 104 denizcinin hayatını kaybetmesi İran'da büyük öfke yarattı. İran Ordu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, yayımladığı mesajla ABD'ye sert bir karşılık verdi.

ABD'YE ÖFKE DOLU MESAJ: 'EŞİT BİR SAVAŞ MEYDANINDA DEĞİLLERDİ'

İran Ordu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, ABD'nin Hint Okyanusunda İran donanmasına ait IRIS Dena firkateynine düzenlediği ve 104 denizcinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin bir mesaj yayımladı. Hatemi, "Dena savaş gemisinin mürettebatı uluslararası bir tatbikattaki görevlerini tamamladıktan sonra dönüş yolunda sözde insan hakları savunucularının saldırısının hedefi oldu. Denizcilerimiz eşit bir savaş meydanında değil, uluslararası bir tatbikattaki barışçıl görevlerini tamamlamış oldukları bir sırada hayatını kaybetti" dedi.

Hayatını kaybedenlerin hatırasının İran'ın denizcilik tarihinde yer alacağını ifade eden Hatemi, "Hayatını kaybeden personelin ve kayıp denizcilerin hatırasını saygıyla anıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine, İran halkına ve ordudaki silah arkadaşlarıma başsağlığı ve taziye dileklerimi iletiyorum. Şunu özellikle vurguluyorum ki 104 şehidin kanı asla yerde kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

IRIS DENA FİRKATEYNİNE SRİ LANKA AÇIKLARINDA SALDIRI: 20 DENİZCİ HÂLÂ KAYIP

Hindistan'da düzenlenen Milan 2026 tatbikatına katıldıktan sonra dönüşe geçen İran donanmasına ait "IRIS Dena" firkateyni, Hint Okyanusu'nda Sri Lanka açıklarında saldırıya uğramıştı. Uluslararası sularda meydana gelen olayın ardından gemiden yardım çağrısı yapıldığı ve bölgeye Sri Lanka donanmasına bağlı ekiplerin sevk edildiği bildirilmişti.

İran ordusu, saldırıda 20'si kayıp 104 personelin hayatını kaybettiğini ve 32 kişinin yaralandığını açıklamıştı.