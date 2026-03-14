İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2795
  • EURO
    50,5902
  • ALTIN
    7136.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'dan ABD'ye sert mesaj: 104 şehidin kanı asla yerde kalmayacak
İran'dan ABD'ye sert mesaj: 104 şehidin kanı asla yerde kalmayacak

İran Ordu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, ABD'nin Hint Okyanusu'nda IRIS Dena firkateynine düzenlediği ve 104 denizcinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin yayımladığı mesajda, denizcilerin barışçıl bir görevden dönerken hedef alındığını vurgulayarak intikam yemini etti.

IHA14 Mart 2026 Cumartesi 14:07
ABONE OL

ABD'nin Hint Okyanusu'nda İran donanmasına ait IRIS Dena firkateynine düzenlediği saldırı, iki ülke arasındaki gerilimi doruk noktasına taşıdı. Uluslararası tatbikattan dönen gemiye yönelik saldırıda 104 denizcinin hayatını kaybetmesi İran'da büyük öfke yarattı. İran Ordu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, yayımladığı mesajla ABD'ye sert bir karşılık verdi.

ABD'YE ÖFKE DOLU MESAJ: 'EŞİT BİR SAVAŞ MEYDANINDA DEĞİLLERDİ'

İran Ordu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, ABD'nin Hint Okyanusunda İran donanmasına ait IRIS Dena firkateynine düzenlediği ve 104 denizcinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin bir mesaj yayımladı. Hatemi, "Dena savaş gemisinin mürettebatı uluslararası bir tatbikattaki görevlerini tamamladıktan sonra dönüş yolunda sözde insan hakları savunucularının saldırısının hedefi oldu. Denizcilerimiz eşit bir savaş meydanında değil, uluslararası bir tatbikattaki barışçıl görevlerini tamamlamış oldukları bir sırada hayatını kaybetti" dedi.

Hayatını kaybedenlerin hatırasının İran'ın denizcilik tarihinde yer alacağını ifade eden Hatemi, "Hayatını kaybeden personelin ve kayıp denizcilerin hatırasını saygıyla anıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine, İran halkına ve ordudaki silah arkadaşlarıma başsağlığı ve taziye dileklerimi iletiyorum. Şunu özellikle vurguluyorum ki 104 şehidin kanı asla yerde kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

IRIS DENA FİRKATEYNİNE SRİ LANKA AÇIKLARINDA SALDIRI: 20 DENİZCİ HÂLÂ KAYIP

Hindistan'da düzenlenen Milan 2026 tatbikatına katıldıktan sonra dönüşe geçen İran donanmasına ait "IRIS Dena" firkateyni, Hint Okyanusu'nda Sri Lanka açıklarında saldırıya uğramıştı. Uluslararası sularda meydana gelen olayın ardından gemiden yardım çağrısı yapıldığı ve bölgeye Sri Lanka donanmasına bağlı ekiplerin sevk edildiği bildirilmişti.

İran ordusu, saldırıda 20'si kayıp 104 personelin hayatını kaybettiğini ve 32 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

  • İran
  • IRIS Dena
  • Hint Okyanusu
  • Emir Hatemi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.