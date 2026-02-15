İran'dan ABD'ye uyarı: Top artık sizin sahada

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer ABD'liler yaptırımların kaldırılmasını görüşmeye istekli olursa, İran da ABD ile bir nükleer anlaşmaya varmak için bazı uzlaşıları değerlendirmeye hazır. Top artık ABD'nin sahasında. Anlaşmaya varmak istediklerini kanıtlamaları gerekiyor" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuştu. ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelerin ikinci turunun salı günü Cenevre'de yapılacağını doğrulayan Revançi, görüşmelerin genel olarak olumlu seyrettiğini, ancak değerlendirme yapmak için henüz erken olduğunu söyledi.

"TOP ABD'NİN SAHASINDA"

Revançi, ABD'nin müzakereye istekli olduğuna yönelik mesajlar aldıklarını belirterek, "Umman üzerinden yürütülen özel görüşmelerde de bu meselelerin barışçıl yollarla çözülmesini istediklerini açıkça dile getirdiler. Eğer ABD'liler yaptırımların kaldırılmasını görüşmeye istekli olursa, İran da ABD ile bir nükleer anlaşmaya varmak için bazı uzlaşıları değerlendirmeye hazır. Top artık ABD'nin sahasında. Anlaşmaya varmak istediklerini kanıtlamaları gerekiyor. Eğer samimilerse, eminim anlaşma yolunda ilerleriz" ifadelerini kullandı.

"SIFIR ZENGİNLEŞTİRME MASADA DEĞİL"

Tahran'ın yüzde 60 oranında zenginleştirdiği uranyumu seyreltme teklifinin, İran'ın uzlaşmaya açık olduğunun bir göstergesi olduğunu belirten Mecid Taht Revançi, "Eğer onlar yaptırımlar hakkında konuşmaya hazır olursa, biz de bu konu ve programımızla ilgili diğer meseleleri görüşmeye hazırız" dedi.

İran'ın temel taleplerinden birinin müzakerelerin yalnızca nükleer dosyaya odaklanması olduğunu hatırlatan İran dışişleri bakan yardımcısı, "Bizim düşüncemiz, bir anlaşmaya varılacaksa nükleer dosyaya odaklanılması gerektiği sonucuna vardıkları yönünde. Sıfır zenginleştirme ise artık gündem dışı. İran açısından bu başlık masada değil" diye konuştu.

"SAVUNMA KABİLİYETİMİZDEN VAZGEÇMEYİZ"

Tahran'ın balistik füze programını ABD'li yetkililerle görüşmeyi reddettiğini bir kez daha vurgulayan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, "İsrail ve ABD tarafından saldırıya uğradığımızda, füzelerimiz bize yardım etti. O halde nasıl olur da savunma kabiliyetlerimizden kendimizi mahrum bırakmayı kabul edebiliriz?" dedi.

"YENİ BİR SAVAŞ YIKICI OLUR"

İranlı yetkili, ABD'nin bölgede artan askeri varlığına dikkat çekerek, yeni bir savaşın "yıkıcı olacağını ve herkes için kötü sonuçlar doğuracağını" söyledi. Bölgede 40 binden fazla ABD askerinin bulunduğunu hatırlatan Revançi, "Eğer bunun varoluşsal bir tehdit olduğunu hissedersek, aynı şekilde karşılık veririz. Böyle tehlikeli bir senaryoyu düşünmek bile akıllıca değil çünkü tüm bölge kaosa sürüklenir. Bu farklı bir oyun olacak" şeklinde konuştu.

Mecid Taht Revançi ayrıca, bölgede savaşa karşı "neredeyse yekpare bir mutabakat" olduğunu belirterek, "Bunu diplomasi yoluyla çözebilmeyi umuyoruz ancak yüzde 100 emin olamayız. İran, sürprize uğramamak için uyanık olmalı. Biz elimizden geleni yapacağız ama karşı tarafın da samimi olduğunu kanıtlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.