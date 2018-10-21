İran ABD'deki Kongre ara seçimlerine müdahale edeceği yönündeki iddiaları yalanladı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Washington yönetiminin, 'ABD'deki Kongre ara seçimlerine İran'ın müdahale edeceği' yönündeki iddialarını yalanladı
- AA
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "ABD'deki Kongre ara seçimlerine İran'ın müdahale edeceği" ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada Kasımi, Washington yönetiminin, "İran'ın ABD'de yapılacak Kongre ara seçimlerine müdahale edeceği" yönündeki iddialarının asılsız olduğunu savundu.
Kasımi, İran'ın diğer ülkelerin iç işlerine karışmaya yönelik siyasetinin olmadığını ileri sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran kendi iç meseleleri ile meşgul, bölge meselelerini düşünemeyecek kadar zayıf" şeklindeki sözlerini hatırlatan Kasımi, "Nasıl olur da kendi tabirlerine göre böyle bir ülke, ABD parlamento seçimlerine müdahale edebilir?" ifadelerini kullandı.
ABD Ulusal İstihbarat Şefi, İç Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI), cuma günü yayımladıkları ortak bildiride İran, Çin ve Rusya'yı 6 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerini etkilemeye çalışmakla suçlamıştı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.