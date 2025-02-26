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Dünya

İran'dan ABD'ye yeni yaptırım tepkisi:

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran petrolüyle ilgili ürünlerin satışına ve nakliyesine aracılık ettikleri gerekçesiyle çeşitli ülkelerdeki 30'dan fazla kişi ve gemiye yaptırım kararını kınadı.

AA26 Şubat 2025 Çarşamba 11:31 - Güncelleme:
İran'dan ABD'ye yeni yaptırım tepkisi:
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Bekayi, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin yeni yaptırımlarının Birleşmiş Milletler (BM) şartnamesinde yer alan, ulusal egemenliğe saygı ve milletlerin kendi kaderini tayin etme ilkesiyle çeliştiğini ifade eden Bekayi, bunun ayrıca ülkeler arasındaki serbest ticareti düzenleyen uluslararası hukuk kurallarına da aykırı olduğunu kaydetti.

ABD Hazine Bakanlığından 24 Şubat'ta yapılan açıklamada, "maksimum baskı kampanyasının" bir parçası olarak İran'ın gölge filosuna ek yaptırımlar uygulandığı bildirilmiş, İran petrolüyle ilgili ürünlerin satışına ve nakliyesine aracılık ettikleri gerekçesiyle çeşitli ülkelerdeki 30'dan fazla kişi ve geminin yaptırım listesine eklendiği aktarılmıştı.

  • İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi
  • İran

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