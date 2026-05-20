  • İran'dan ABD'yi kızdıracak F-35 hatırlatmalı cevap: Çok daha fazla sürprize sahne olur
İran'dan ABD'yi kızdıracak F-35 hatırlatmalı cevap: Çok daha fazla sürprize sahne olur

ABD/İsrail-İran arasındaki savaşta ateşkes sürerken karşılıklı açıklamalar devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesine yönelik saldırıların yeniden başlatılması halinde ABD'nin daha ağır bedeller ödeyebileceği uyarısında bulunarak, 'Çıkarılan dersler ve edindiğimiz bilgilerle birlikte, savaşa dönüş çok daha fazla sürprize sahne olacak' dedi. Arakçi'nin düşürdüklerini öne sürdüğü ABD'ye ait F-35 savaş uçağını hatırlatması dikkat çekti.

ABDULLAH POLAT20 Mayıs 2026 Çarşamba 07:01
İki ayı aşkın süredir devam eden ABD/İsrail-İran savaşında ateşkes süreci pamuk ipliğine bağlıyken karşılıklı açıklamalar gerilimi daha da tırmandırıyor.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ARAKÇİ'DEN ABD'YE: SAVAŞA DÖNÜŞ ÇOK DAHA FAZLA SÜRPRİZE SAHNE OLACAK

İran yönetiminden ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı tehditlerine cevap niteliğinde bir açıklama geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesine yönelik savaşın başlamasından aylar sonra ABD Kongresi'nin milyarlarca dolar değerindeki onlarca hava aracının kaybedildiğini kabul ettiğini belirterek, "Güçlü silahlı kuvvetlerimizin, çok övülen bir F-35'i düşüren ilk güç olduğu doğrulandı" dedi.

Ülkesine yönelik saldırıların yeniden başlatılması halinde ABD'nin daha ağır bedeller ödeyebileceği uyarısında bulunan Arakçi, "Çıkarılan dersler ve edindiğimiz bilgilerle birlikte, savaşa dönüş çok daha fazla sürprize sahne olacak" ifadelerini kullandı.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

06.28 ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısının görüşmelere açılmasını kabul ederek tasarının önünü açan bir adım attı.

04.35 ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşıp anlaşamayacaklarını yakında göreceklerini kaydederek, "Bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz." dedi.

03.15 İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesine yönelik saldırıların yeniden başlatılması halinde ABD'nin daha ağır bedeller ödeyebileceği uyarısında bulunarak, "Çıkarılan dersler ve edindiğimiz bilgilerle birlikte, savaşa dönüş çok daha fazla sürprize sahne olacak" dedi.

