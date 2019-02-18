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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi: AB ülkeleri Tahran ile ticaret için kurdukları mekanizmayı hızla uygulamaya geçirmeli

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Fransa, İngiltere ve Almanya'nın Tahran ile ticareti devam ettirebilmek için kurdukları mali mekanizmayı bir an önce uygulamaya geçirmeleri gerektiğini söyledi.

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Kasımi, Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin yaptırım baskısının devam ettiğini ve Washington'un çeşitli nedenlerle özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin İran ile iş birliği yapmasına karşı olduğunu belirten Kasımi, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan da sadece mali mekanizma konusunda kararlı oldukları yönünde açıklamalar geldiğini dile getirdi.

Şu ana kadar mali kanalın kurulması dışında herhangi bir gelişmeye şahit olmadıklarına işaret eden Kasımi, AB'den beklentilerinin mekanizmanın hayata geçirilmesi olduğunu ifade etti.

 "İRAN HALKI VE HÜKÜMETİNİN SABRININ BİR SINIRI OLDUĞUNU BİLİRDİK"

AB ile yoğunlaştırılmış müzakerelere devam edeceklerini aktaran Kasımi, "Avrupa'nın da kabul etmesi gerekir ki bu tür iş birliklerinde daha etkili adımlar atılmalıdır. AB'ye İran halkı ve hükümetinin sabrının bir sınırı olduğunu açıkça bildirdik. Bu konuyu süratli bir şekilde ileri bir noktaya taşımaları gerekiyor." diye konuştu.

Kasımi, mali mekanizma INSTEX'in Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ile ilgisinin olmadığını savunarak, "Bize şart tayin edemezler. İran şart kabul edecek bir ülke değil." ifadesini kullandı.

"PAKİSTAN'IN SALDIRILARI ÖNLEYEMEMESİ KABUL EDİLEMEZ"

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde 27 askerin ölümüne neden olan intihar saldırısıyla ilgili olarak da Pakistan'ı eleştiren Kasımi, "Pakistan ordusunun, kendi topraklarından İran'a karşı gerçekleştirilen terör saldırılarını engelleyememesi bizim için kabul edilemez." dedi.

Pakistan'ın Suudi Arabistan öncülüğündeki bölgesel koalisyonla İran'a karşı hareket ettiği yönündeki iddialarla ilgili bir soru üzerine de Kasımi, "Pakistan'ın bölgedeki İran karşıtı koalisyona katılmasıyla ilgili şimdi konuşmak istemiyorum. Ancak Pakistan ile olan sınırımızın dostluk ve barış sınırı olmasını beklerdik. Pakistan hükümetinin bir daha böyle olaylarla karşı karşıya kalmamamızı arzu etmesini ve bunu pratikte göstermesini temenni ediyoruz." açıklaması yaptı.

Kasımi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Pakistan ziyaretiyle ilişkin ise "Ülkelerin ilişkileri kendileriyle alakalıdır. Ancak dostlarımız ve komşularımız, bazılarının İran ile ilişkilerini etkilemek için kurduğu şeytani planlara karşı dikkatli olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Asya turu kapsamında iki günlük ziyaret için dün Pakistan'a gitmişti.

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