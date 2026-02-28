İSTANBUL 9°C / 3°C
1 Mart 2026 Pazar
  • İran'dan açıklama: ABD ve İsrail'e unutulmaz bir ders vereceğiz
Dünya

İran'dan açıklama: ABD ve İsrail'e unutulmaz bir ders vereceğiz

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ülkesine saldırı başlatan ABD ile İsrail'e 'unutulmaz bir ders vereceklerini' söyledi.

28 Şubat 2026 Cumartesi 23:40
Laricani, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "Siyonist suçluları ve utanmaz Amerikalıları pişman edeceğiz. Cesur askerler ve büyük İran milleti, uluslararası baskıcılara unutulmaz bir ders verecek." ifadelerini kullandı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine yönelik füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılarda bulundu.

