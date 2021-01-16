İran vatandaşlarını uyardı: Yeni dalga gelebilir

AA 16 Ocak 2021 Cumartesi 17:34 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 17:35

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Reisi, başkent Tahran'da yaptığı açıklamada, özellikle yurt içi turizmin önemli merkezleri Hazar Denizi ve Basra Körfezi kıyılarındaki bölgelere son dönemde artan seyahatler konusunda halkı uyardı.

Salgındaki düşüş eğilimi nedeniyle halkın sağlık protokollerine uymada rehavet gösterdiğini belirten Reisi, ülkenin kuzey ve güney bölgelerine yapılan seyahatlerin Kovid-19 ile mücadelede risk oluşturduğuna dikkati çekti.

Reisi, "Önlemlere riayet edilmezse şubat ayının ortalarında salgının dördüncü dalgası görülebilir. Oluşan her dalga ölüm vakalarında 8 ile 10 bin arasında artışa sebep oluyor." ifadelerini kullandı.

İstatistiklere göre nispeten olumlu düzeyde olduklarını ve halkın önlemlere riayet etmesi gerektiğini belirten Reisi, aksi takdirde tekrar sıkı tedbirlerin hayata geçirileceğini kaydetti.

- Kuzey eyaletlerinde durum kritik

Salgının en şiddetli seviyede kuzey eyaletlerinde yaşandığının altını çizen Reisi, Mazenderan eyaletine bağlı 10 ilçenin halen "kırmızı" olarak adlandırılan yüksek riskli bölge kategorisinde olduğunu dile getirdi.

Reisi, ayrıca, ülke genelinde 23 ilçenin turuncu (orta risk), 163 ilçenin sarı (düşük risk) ve 252 ilçenin ise mavi (en düşük risk) kategoride yer aldığını açıkladı.

Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü, turuncu kategorideki 23 ilçenin ülkenin kuzeyinde bulunan Gilan, Mazenderan ve Gülistan eyaletlerine bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ise, İçişleri Bakanı'na yazdığı mektupta yeni dalga riskine dikkati çekerek, yerli olmayan yolcuların kritik durumdaki kuzey eyaletlerine alınmamasını istedi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, son 24 saatte 96 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam can kaybı ise, 56 bin 717'ye yükseldi.

İran'da kasım ayının sonlarına doğru artış gösteren salgının üçüncü dalgasında günlük can kaybı rekor seviyeye ulaşarak 500'e yaklaşmış, hükümet 21 Kasım 2020 itibarıyla pandemi dönemindeki en sıkı tedbirleri hayata geçirmişti.