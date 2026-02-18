İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2026 Çarşamba / 2 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7317
  • EURO
    51,8653
  • ALTIN
    6860.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'dan Almanya'ya diplomatik tepki: Büyükelçi dışişlerine çağrıldı
Dünya

İran'dan Almanya'ya diplomatik tepki: Büyükelçi dışişlerine çağrıldı

Tahran yönetimi, bazı Alman yetkililerin İran aleyhindeki açıklamaları ve Almanya'daki İran karşıtı faaliyetler nedeniyle Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak resmi protestosunu iletti.

AA18 Şubat 2026 Çarşamba 00:05 - Güncelleme:
İran'dan Almanya'ya diplomatik tepki: Büyükelçi dışişlerine çağrıldı
ABONE OL

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Axel Dittmann İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Bakanlığa çağrılan Dittmann'a, Alman yetkililerin İran aleyhindeki açıklamaları ve Almanya'daki İran karşıtı girişimlere ilişkin Tahran'ın resmi protestosu iletildi.

Alman diplomata, ülkesinin "şiddet yanlısı ve terörist unsurlara ev sahipliği yapmasının" uluslararası sorumluluk doğuracağı uyarısında bulunuldu.

Ülkesine yönelik ABD ve İsrail'e "müdahale" çağrılarında bulunan İran'daki devrik şahın oğlu Rıza Pehlevi, Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşma yapmıştı.

Ayrıca Münih kentinde bir araya gelen binlerce kişi, İran karşıtı gösteri düzenlemişti.

  • İran Almanya
  • Tahran Büyükelçisi
  • İran

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.