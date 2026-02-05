İran'dan Almanya'ya sert tepki

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında, Merz'in İran'a yönelik siyasi tutumunu eleştirdi.

Bir zamanlar Avrupa'yı ileri taşıyan Almanya'nın bugün Avrupa'nın gerilemesine neden olduğunu belirten Erakçi, "Geçen Eylül ayında New York'ta, Merz'in ısrarı üzerine E3, İran'a yönelik BM yaptırımlarının geri getirilmesini takip ederek nükleer müzakerelerdeki rollerine son verdi. Şimdi ise Merz, aynı müzakerelere yeniden kabul edilmek için adeta yalvarıyor." ifadelerini kullandı.

Merz'in, yaklaşık 1000 İranlının ölümüne neden olan İsrail'in Haziran 2025'teki saldırılarında büyük bir coşku sergilediğine değinen Erakçi, Merz'in İran'ın haftalar içinde çökeceğine dair kamuoyuna yaptığı açıklamaları hatırlattı.

Erakçi şunları kaydetti:

"Biz İranlılar ne yazık ki Merz'in siyasi saflığına ve rahatsız edici karakterine dair başka pek çok örnekle de karşılaştık.

Almanlar, çalışkanlıkları ve yaratıcılıklarıyla insanlığa büyük katkılar sunmuş harika bir halktır. İran, Almanya ile güçlü ilişkileri her zaman memnuniyetle karşılamıştır. Bu nedenle, Bay Merz gibi bir kişinin bugün Almanya'yı dünya sahnesinde temsil etmesi iki kat daha üzücüdür.

Almanya'ya daha olgun ve onurlu bir siyasi liderliğin geri dönmesini umuyoruz."

Almanya Başbakanı Merz, dün, X hesabından yaptığı paylaşımında, "Körfez ülkeleriyle birlikte bölgede barışı teşvik etmek istiyoruz. Ancak İran'daki gelişmeler bunun önünde engel teşkil ediyor. Şiddet sona ermeli. İran'ın nükleer programını hızla sona erdirmeye yönelik görüşmelere katılmaya ve baskıyı daha da artırmaya hazırız." ifadelerini kullanmıştı.