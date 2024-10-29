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Dünya

İran'dan Almanya'ya ''teröristleri desteklemeyi bırakın'' cevabı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkede terör eylemleri düzenlemekten suçlu bulunarak idam edilen Almanya-İran vatandaşı için Berlin'den gelen tepkilere, 'Almanya tarafından desteklense bile İran'da hiçbir terörist dokunulmaz değildir. Çocuk katillerini ve teröristleri desteklemeyi bırakın.' diyerek cevap verdi.

AA29 Ekim 2024 Salı 16:39 - Güncelleme:
İran'dan Almanya'ya ''teröristleri desteklemeyi bırakın'' cevabı
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Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İran'da terör eylemleri düzenlemekten suçlu bulunan Cemşid Şarmehd adlı kişinin idam edilmesine Almanya'nın itirazlarına tepki gösterdi.

"Almanya tarafından desteklense bile İran'da hiçbir terörist dokunulmaz değildir." ifadelerini kullanan Erakçi, Şarmehd'in Şiraz'da bir camiye düzenlenen ve aralarında kadın ve çocukların da olduğu 14 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına öncülük ettiğini belirtti.

İsrail'in Filistinli sivillerin barındığı yerleri hedef alan saldırılarını meşrulaştıran açıklamalar yapan ve Tel Aviv'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarını açıkça destekleyen Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a hitaben, "Bu kadar manipülasyon yeter. Çocuk katillerini ve teröristleri desteklemeyi bırakın ve ikiyüzlü insan hakları sloganlarının arkasına saklanmayın." ifadelerini kullandı.

- ŞİRAZ'DAKİ TERÖR SALDIRISI VE SABOTAJ EYLEMLERİYLE SUÇLANAN ŞARMEHD İDAM EDİLMİŞTİ

"Tonder" ve "İran Krallığı Meclisi" adıyla bilinen örgüt, 12 Nisan 2008'de Şiraz kentinde 14 kişinin ölümüne ve 215 kişinin de yaralanmasına yol açan terör saldırısı ile ülke genelinde bazı silahlı eylemler ve sabotajlar düzenlemekle suçlanıyordu.

İran İstihbarat Bakanlığı, İran-Almanya çifte vatandaşı olan ve 2003'ten bu yana ABD'de ikamet ettiği bilinen Şarmehd'i, Temmuz 2020'de yurt dışında yakalayarak ülkeye getirdiğini duyurmuştu.

Ailesi, Şarmehd'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde "kaçırıldığını" ifade etmişti.

Şarmehd, 21 Şubat 2023'te yargılandığı mahkeme tarafından idama mahkum edilmişti.

İran'a Şarmehd hakkında verilen idam kararının geri alınması çağrısında bulunan Almanya, 22 Şubat'ta İran'ın Berlin Büyükelçiliğindeki 2 çalışanı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Şarmehd, hakkındaki kararın, Yargıtay tarafından onanmasının ardından dün idam edilmişti.

  • İran Dışişleri Bakanı
  • Almanya tepkisi
  • Çocuk katilleri

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