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İran'dan askeri yetkililerin hesaplarını kapatan Instagram'a tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu'ndan üst düzey komutanların hesaplarını kapatan Instagram'a tepki gösterdi.

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İran devlet televizyonunda yer alan açıklamasında Instagram'ın üst düzey komutanların hesaplarını kapatma kararını eleştirdi. 

Komutanların hesaplarının kapatılmasına gerekçe olarak gösterilen hususları dikkate almadıklarını ve kınadıklarını belirten Musevi, "Bu adımı ciddiye almıyoruz ve ABD'liler kara listesine yeni bir kabahat daha eklemiştir." yorumunda bulundu.

Musevi, "Atılan bu adım; Batılılar ve insan hakları ile ifade özgürlüğünü savunanların, kendi siyasetlerini beğenmeyen ve yöntemlerini benimsemeyenlere karşı ne kadar kırılgan ve tahammülsüz olduklarının bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Instagram'ın hesabını kapattığı askeri yetkililer

INSTAGRAM'IN HESABINI KAPATTIĞI ASKERİ YETKİLİLER

Sosyal medya platformu Instagram, ABD yönetiminin İran Devrim Muhafızları Ordusunu resmen yabancı terör örgütleri listesine almasının ardından Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Ali Caferi, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Silahlı Kuvvetler İnsan Kaynakları İdaresi Başkanı Musa Kemali ve bir dönem Devrim Muhafızlarında görev yapan eski Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı İzzetullah Zergami'nin hesaplarını kapattı.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuş, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de buna karşılık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

İran'da internet kullanıcılarının yüzde 55'le en çok kullandıkları Telegram'ın ardından en popüler ikinci sosyal medya platformu olarak Instagram öne çıkıyor.

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