İran'dan ateşkese ilişkin uyarı: İsrail'in aldatmacasına karşı tetikte olunmalı

İran Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Tahran'ın, soykırımcı savaşın durdurulması, işgalci güçlerin geri çekilmesi, insani yardım ulaştırılması, Filistinli tutukluların serbest bırakılması ve Filistinlilerin temel haklarının hayata geçirilmesi dahil olmak üzere her türlü eylem ve girişimi her zaman desteklediği belirtildi.

Uluslararası toplumun İsrail'in anlaşmayı ihlal etmesini engelleme sorumluluğu olduğu ifade edilerek, "İran, tüm tarafları Siyonist rejimin aldatmacasına ve verdiği sözleri tutmamasına karşı uyanık ve tetikte olmaya çağırır." denildi.

Ateşkes anlaşmasının, Gazze'de soykırım ve savaş suçlarının faillerinin tespit edilerek yargılanmasına ilişkin uluslararası toplumun ortak hukuki, insani ve ahlaki görevini yerine getirme sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı vurgulandı.

ATEŞKESİN UYGULANMASI

Bölge basınına ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle ilgili çelişkili haberler yansıdı.

İsrail devlet televizyonu KAN ve Mısır devlet televizyonuna bağlı Al-Qahera News'te yer alan haberlerde ateşkesin Filistin saatiyle 12:00'de başladığı belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 isimli televizyon kanalının insanlığa karşı işlenen suçlardan dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisine dayandırdığı haberinde ise ateşkesin akşam saatlerinde hükümetin onaylamasının ardından yürürlüğe gireceği kaydedildi.

İsrail ordusu da iki yıldır soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde sahil kesimindeki Reşid Caddesi ile bazı bölgeleri hedef alarak saldırılarını sürdürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'daki müzakereler sonrasında İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.