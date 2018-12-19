İran Avustralya'nın Kudüs'ün batısını işgalci İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösterdi

Kasımi, İslami Azad Üniversitesi Haber Ajansı'na (ANA) yaptığı açıklamada Avustralya'nın aldığı kararın "yanlış ve hesaplanmamış" olduğunu belirterek, bunun işgal altındaki topraklar ve Filistin ile ilgili tüm uluslararası kararların ihlali olduğunu ifade etti.

Avustralya'nın attığı adımın Filistin ve Ortadoğu sorununun çözümüne hizmet etmeyeceğini kaydeden Kasımi, bu kararın bölgede gerginliğin artmasına neden olacağını dile getirdi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, hafta sonu yaptığı açıklamada, hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanımaya karar verdiğini duyurmuş, büyükelçiliğini İsrail-Filistin barış anlaşması sağlanana kadar buraya taşımayacağını söylemişti.

Morrison, Kudüs'ün batısında bir ticaret ve savunma ofisi kuracaklarını ve büyükelçilik için uygun bir mekan arayışına gireceklerini de kaydetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de ülkesinin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı almıştı. Karar birçok ülkede protestolarla karşılanırken, Filistin'de düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri çok sayıda Filistinliyi şehit etmişti.

Washington yönetiminin ardından Guatemala ve Paraguay, büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımayı kararlaştırmış ancak Paraguay'da hükümet değişikliği üzerine karardan dönülmüştü.