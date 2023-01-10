İran'dan Azerbaycan açıklaması

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Antalya'da düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 13. Genel Kurulu toplantısının ardından ülkesine dönen Kalibaf, havalimanında Türkiye'deki temaslarıyla ilgili basına açıklamalarda bulundu.



Türkiye ziyaretini "yoğun ve verimli" olarak niteleyen Kalibaf, APA toplantısı sırasında İran, Azerbaycan ve Türkiye meclis başkanları arasında yapılan üçlü görüşmede 3 ülke arasındaki enerji taşımacılığı ve transit geçişe ilişkin meselelerin ele alındığını belirtti.

Türkiye ve Azerbaycan ile Kuzey-Güney ve Doğu-Batı transit güzergahları için görüşmeler yapıldığını aktaran Kalibaf, "Dışişleri ve savunma bakanları ile liderler düzeyinde ulaşım, transit geçişler ve ticaretle ilgili üçlü toplantılar ve görüşmeler yapılmasına karar verildi." dedi.

Kalibaf, son zamanlarda Tahran ile Bakü arasında gerilen ilişkilere işaret ederek, "Son zamanlarda Azerbaycan Cumhuriyeti ile meydana gelen bazı yanlış anlaşılmalar da ortadan kalktı." ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda Bakü'yü ziyaret edeceğini kaydeden Kalibaf, iki ülke arasındaki görüşmelerin devam etmesinin kararlaştırıldığı bilgisini verdi.

- İRAN İLE AZERBAYCAN ARASINDAKİ GERGİNLİK

İran yönetiminin Dağlık Karabağ'daki Ermenistan işgalinin sona ermesinin ardından son dönemde Azerbaycan'a yönelik açıklamaları ve Tahran tarafından sınırda yürütülen geniş çaplı askeri tatbikatlar iki ülke arasında gerilime yol açmıştı.

Bu süreçte Tahran ve Bakü'nün devlet medyasında da iki ülkenin birbirini hedef aldığı yayınlara yer verilmişti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, konuya ilişkin 5 Kasım 2022'de yaptığı açıklamada, "İran medyasında Azerbaycan aleyhine ifade edilen dostça olmayan bazı yorum ve görüşler bizi endişelendiriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Bayramov ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan arasında 16 Kasım 2022'de yapılan görüşmede, "ilişkilerin güçlendirilmesi ve muhtemel yanlış anlaşılmaların giderilmesi için iki ülke yetkilileri ve kurumları arasındaki iletişimin sürdürülmesinin gereğinin vurgulandığı" açıklanmıştı.

Antalya'da düzenlenen APA 13. Genel Kurulu sırasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf bir araya gelmişti. Şentop, toplantıda "Bölgesel ve küresel barışın tesisi için güçlerimizi birleştirmeli, elimizden gelen tüm çabayı göstermeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

