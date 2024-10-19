İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2024 Cumartesi / 16 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4676
  • EURO
    37,2859
  • ALTIN
    2995.42
  • BIST100
    8793.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

İran'dan Biden'a cevap: Sorumlu tutarız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in İran'a muhtemel saldırısı hakkında bilgi sahibi olduğunu açıklayan ABD'yi, buna destek vermesi halinde İran'da meydana gelebilecek herhangi bir kayıptan sorumlu tutacaklarını belirtti.

AA19 Ekim 2024 Cumartesi 07:46 - Güncelleme:
İran'dan Biden'a cevap: Sorumlu tutarız
ABONE OL

Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, "İsrail'in İran'a nasıl ve ne zaman misilleme yapacağına ilişkin bilgi sahibi olduğuna" dair ifadesine değindi.

İranlı Bakan, "İsrail'in İran'a nasıl ve ne zaman saldıracağı konusunda bilgisi olan veya böyle bir çılgınlık için imkan ve destek sağlayan herkes, mantıksal olarak olası herhangi bir kayıptan sorumlu tutulmalıdır." ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü saldırılara karşılık olarak 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

ABD Başkanı Biden, dün Almanya gezisinde düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin "İsrail'in İran'a yapacağı saldırının nasıl ve ne zaman olacağına dair herhangi bir bilginiz var mı?" sorusuna, "evet" yanıtını vermişti.

Biden, sorulara rağmen İsrail'in saldırı planıyla ilgili bilgi vermekten kaçınmıştı.

Soykırım destekçisi Biden'a Berlin'de protesto

Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'ndan Orta Doğu çağrısı

Biden: Ukrayna zorlu bir kışla karşı karşıya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.