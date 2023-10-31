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Dünya

İran'dan BM'ye çağrı: Irkçı Siyonist rejimin ölüm makinesini durdurun

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısını kınayarak, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası topluma 'ırkçı Siyonist rejimin ölüm makinesini durdurma konusunda üzerine düşen uluslararası sorumluluğu bir an önce yerine getirmesi' çağrısında bulundu.

AA31 Ekim 2023 Salı 22:27 - Güncelleme:
İran'dan BM'ye çağrı: Irkçı Siyonist rejimin ölüm makinesini durdurun
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in en az 100 kişinin ölümüne yol açan saldırısını en güçlü şekilde kınadıklarını belirten Kenani, başta BM ve BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumdan, "ırkçı Siyonist rejimin ölüm makinesini durdurma konusunda üzerine düşen uluslararası sorumluluğu bir an önce yerine getirmesi" çağrısında bulundu.

Kenani, İsrail'in mülteci kampına düzenlediği saldırıyla uzun savaş suçları listesine bir leke daha eklediğini ifade etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Cibaliya Mülteci Kampı'na İsrail güçlerinin düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

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