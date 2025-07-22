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Dünya

İran'dan casusluk uyarısı: Dikkatli olmak zaruridir

İran Devrim Muhafızları Ordusu, yabancı istihbarat servislerinin internet üzerinden ajan devşirme faaliyetlerine hız verdiğini belirterek, halkı dikkatli olmaya çağırdı.

AA22 Temmuz 2025 Salı 15:20 - Güncelleme:
İran'dan casusluk uyarısı: Dikkatli olmak zaruridir
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, düşman istihbarat servislerinin internet üzerinden eleman toplama faaliyetleri yürüttüğü uyarısında bulunarak, İran vatandaşlarına buna karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Kurumu, İran vatandaşlarını düşman istihbarat servislerinin eleman toplama girişimlerindeki artış konusunda uyardı.

SMS ile İran vatandaşlarına iletilen mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Değerli vatandaşlarımız, düşman casus servislerinin mobil uygulamalar üzerinden işbirliği ve ülkeye ihanet talep eden reklam faaliyetleri ve artan çabaları dikkate alındığında söz konusu reklamları reddetmek ve çevrenizdekileri bu düşman hilesine karşı uyarmak ve dikkatli olmak zaruridir."

İsrail, İran'daki saldırılarının önemli bir kısmını ülke içindeki unsurları tarafından fırlatılan kamikaze dronlar ve mini füzelerle gerçekleştirmişti. Saldırılar sırasında Tahran, Kerec ve İsfahan kentlerinde İsrail ajanlarının dron üretim atölyelerine baskınlar düzenlenmiş ve İsrail adına çalışmak suçlamasıyla bini aşkın kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan bir kısmı ifadelerinde Mossad ile iletişime karşılarına çıkan bir internet sitesi üzerinden geçtiğini itiraf etmişti.

  • iran
  • İran Devrim Muhafızları Ordusu
  • istihbarat

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