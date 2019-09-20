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İran'dan çok sert uyarı: Gözümüzü kırpmayız

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD ve Suudi Arabistan'ın 'petrol rafinerileri saldırısı sonrası' İran'ı suçlamaları ile ilgili, 'Savaş istemiyoruz ama bölgemizi korumak için gözümüzü kırpmayız.' dedi.

  • star.com.tr
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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suudi Arabistan petrol rafinerilerine saldırısı sonrası İran'a yönelik suçlamalara çok sert cevap verdi.
 
Zarif Suudi Arabistan petrol rafinerilerine yapılan saldırılarla ilgili İran'a yönelik suçlamaların uydurma olduğunu belirtterek, herhangi bir askeri operasyona karşı hazırlıklı olduklarını yineledi.
 
Zarif açıklamasında, ''Çok ciddi bir şekilde savaş istemediğimizi açıklıyoruz. Bir askeri çatışma ile uğraşmak istemiyoruz. Ama bölgemizi savunma için gözümüzü kırpmayız.'' ifadelerini kullandı.
 
Herhangi bir askeri çatışmanın çok büyük zayiata neden olacağını belirten Zarif, ABD ve Suudi Arabistan'ı uyardı.
 
Washington ve Riyad yönetimi 14 Eylül'de Suudi Arabistan ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'ya yönelik saldırılar sonrası, İran'ı suçlayarak saldırılarda kullanılan silahların İran'a ait olduğunu ileri sürdü.
 
İran ise iddiaları reddederken iki ülkenin İran'a karşı olası bir askeri operasyona girişmemesi uyarısında bulunuyor.

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