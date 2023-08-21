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Dünya

İran'dan Danimarka ve İsveç'e çağrı: İslam dünyası bu saygısızlığa daha fazla tahammül etmeyecek

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların yapıldığı Danimarka ve İsveç'e seslenerek İslam dünyasının bu saygısızlığa daha fazla tahammül etmeyeceğini söyledi.

AA21 Ağustos 2023 Pazartesi 16:32 - Güncelleme:
İran'dan Danimarka ve İsveç'e çağrı: İslam dünyası bu saygısızlığa daha fazla tahammül etmeyecek
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Fars Haber Ajansı'na göre Abdullahiyan, Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında Malezyalı mevkidaşı Zambry Abdulkadir ile basın toplantısı düzenledi.

Abdullahiyan, "Malezya Dışişleri Bakanı ile görüşmemizde kutsal kitaplara, İbrahimi dinlere ve Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıkları şiddetle kınadık. İran İslam Cumhuriyeti adına İsveç ve Danimarka'yı İslam dünyası ve İslam ümmetinin Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığa daha fazla tahammül etmeyeceği konusunda uyarmak istiyorum." dedi.

Danimarka ve İsveç'te Kur'an'a yönelik saygısızlığın devam etmesi halinde "Avrupa'da radikalizm, şiddet ve terörün artacağını savunan" Abdullahiyan şunları kaydetti:

"İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda İsveç ve Danimarka mallarına boykot uygulanması gündeme geldi. Bu konu İslam ülkeleri dışişleri bakanları tarafından takip edilecek. Geç olmadan İsveç ve Danimarka bu yanlış yönelimlerini gözden geçirmelidir."

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