20 Şubat 2026 Cuma
İran'dan dikkat çeken 'ABD ile işbirliği' mesajı... ''Her şey mümkün''

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, İran ile ABD arasında petrol ve doğal gaz alanında işbirliği ihtimaline ilişkin her şeyin mümkün olduğunu söyledi. İranlı Bakan, söz konusu işbirliğinin fiilen hayata geçirilip geçirilmeyeceğinin ise henüz netlik kazanmadığını kaydetti.

20 Şubat 2026 Cuma 10:54
Tesnim Haber Ajansı'na göre Paknejad, iki ülke arasında devam eden müzakerelere ilişkin konuştu.

Washington yönetimiyle, petrol ve doğal gaz sektöründe olası işbirliğine dair soru üzerine Paknejad, "Her şey mümkün." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, söz konusu işbirliğinin fiilen hayata geçirilip geçirilmeyeceğinin ise henüz netlik kazanmadığını kaydetti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamid Kanberi, 15 Şubat'ta İran Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ABD ile yürütülen müzakerelerde, petrol ve doğal gazın yanı sıra ortak sahalar, madencilik alanındaki yatırımlar ve uçak alımı gibi başlıkların da ele alındığını belirtmişti.

