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Kasım Süleymani: Esed babasına sarılan oğul gibiydi

Suriye'nin eli kanlı lideri Esed'in İran'a yaptığı sürpriz ziyaret hakkında konuşan Kasım Süleymani, ' Beşşar Esed, babasından ayrı kalan bir oğul gibi dini lider Hamaney'e sarıldı.' dedi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani, Esed rejiminin eli kanlı diktatörü Esed'in Tahran'a gerçekleştirdği sürpriz ziyaret hakkında yaptığı açıklamada, "Beşşar Esed, babasından ayrı kalan bir oğul gibi dini lider Hamaney'e sarıldı. Bu küçük bir şey değil." ifadelerine yer verdi.
 
 
İran'ın Kum şehrinde akşam saatlerinde açıklama yapan Halep Kasabı olarak da bilinen Kasım Süleymani, Filistin'de İsrail rejimine karşı Hizbullah olmasaydı bölgenin farklı koşullarda olacağını iddia etti.
 
Katil Esed, Pazartesi günü Tahran'a ani bir ziyaret gerçekleştirerek İran Dini Lideri Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmüştü. Sürpriz ziyaret dünya basınında geniş yer bulurken, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif bu gelişmenin ardından istifa ettiğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Ruhani Ruhani ise Zarif'in istifasını kabul etmemişti.

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