22 Eylül 2025 Pazartesi
Dünya

İran'dan dikkat çeken karar! İlk kez yapılmayacağı açıklandı

İran'da 'savunma haftası'nda her yıl düzenlenen askeri geçit törenlerinin bu yıl güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği açıklandı.

22 Eylül 2025 Pazartesi 17:49
İran'dan dikkat çeken karar! İlk kez yapılmayacağı açıklandı
Devlet televizyonuna bağlı yayın yapan Genç Gazeteciler Kulübü'ne konuşan bir Devrim Muhafızları Ordusu komutanı silahlı kuvvetler geçit töreninin iptal edildiğini söyledi.

İptal kararının güvenlik gerekçesiyle alındığını aktaran İranlı komutan, "Her yıl Kutsal Savunma Haftası'nın ilk gününde silahlı kuvvetler geçit töreni düzenliyorduk ancak bu yıl ortaya çıkan tehditler nedeniyle kalabalık toplantılardan kaçınılarak hazırlıkların ülke savunmasına yoğunlaştırılmasına karar verildi." ifadelerini kullandı.

İran'da 1980'deki Irak savaşının başlangıcının yıl dönümü olan 22 Eylül'de, bir hafta boyunca "savunma haftası" adıyla etkinlikler, çeşitli programlar ve askeri geçit törenleri düzenleniyor.

