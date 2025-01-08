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Dünya

İran'dan dikkat çeken karar! Nükleer enerji santrali için harekete geçtiler

İran'ın nükleer enerji santralinin bulunduğu Buşehr kentinde güvenlik tedbirleri kapsamında yabancı uyrukluların ve mültecilerin santrale 5 kilometre yakın mesafede ikamet etmesi ve çalışmasına yasak getirildi.

AA8 Ocak 2025 Çarşamba 19:22 - Güncelleme:
İran'dan dikkat çeken karar! Nükleer enerji santrali için harekete geçtiler
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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Buşehr Vali Yardımcısı İhsan Cihanyan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Güvenlikten sorumlu Vali Yardımcısı Cihanyan, "Buşehr nükleer santralinin 5 kilometre yakınında ve bu ilin Genave, Deylem ile Aseluye ilçelerinde yabancı uyrukluların ve mültecilerin çalışması ve ikamet etmesi yasaktır." dedi.

ÜLKEDEN SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Tüm yabancı uyruklular ile mültecilerden söz konusu ilçeleri en kısa sürede terk etmelerini isteyen Cihanyan, aksi takdirde söz konusu kişilerin ikamet belgelerinin iptal edileceğini ve ülkeden sınır dışı edileceklerini belirtti.

Cihanyan, santrale yakın mahallelerde oturan ya da çalışan mültecilere ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Nükleer santralin 5 kilometre yakınında yabancı uyruklu kişilerin istihdam ve ikamet yasağı nedeniyle mültecilerin Buşehr'deki Helile ve Bendergah gibi bölgelerde ikamet etmelerine ve çalışmalarına izin verilmiyor."

  • nükleer enerji
  • güvenlik tedbirleri
  • yabancı uyruklular

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