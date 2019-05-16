'İran'dan doğal gaz akışı durursa olağanüstü planları devreye sokarız'

Gadban, Bağdat'ta gazetecilere yaptığı basın açıklamasında, ABD ile İran arasında olası gerginliğin yaşanmasının Irak'ın İran'dan elektrik santrallerini çalıştırmak için aldığı doğal gaz akışını etkileyeceği ihtimaline karşı, "İran'dan elektrik santrallerini çalıştırmak için aldığımız doğal gaz akışı durursa bunun için devreye sokabileceğimiz olağanüstü planlarımız var. Ancak umarız bu konuda herhangi bir sabotaj olmaz." dedi.

"KERKÜK'TEN TÜRKİYE'YE YENİ BORU HATTIMIZ VAR"

Türkiye'ye petrol sevkıyatı konusuna da değinen Gadban, "Kerkük'ten Türkiye'ye mevcut petrol boru hattına paralel yeni bir boru hattı inşa etme planımız var. Türkiye, bizden daha fazla ham petrol alabileceğini belirtti." diye konuştu.

Irak'ta petrol alanında faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin çalışmalarını normal şekilde sürdürdüklerini ifade eden Iraklı Bakan, ülkenin kuzeyi ve güneyindeki petrol sahalarının güvenli olduğunu sözlerine ekledi.

ABD ile İran arasında olası bir gerginlik ve çatışmanın yaşanması halinde, İran'dan doğal gaz, gıda ve tıbbi ürün ithalatı yapan Irak'ın bu durumdan etkilenmesinden endişe ediliyor.