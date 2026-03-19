İran'dan dünyayı sarsacak Hürmüz kararı: Stratejik güzergah ekonomik koza dönüştü

İran Meclisi, dünyanın en kritik enerji geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere geçiş ücreti ve vergi uygulanmasını öngören bir yasa tasarısı hazırlığına başladı. Hamaney'in danışmanı Muhbir, boğaz için yeni bir sistem tanımlanacağını açıkladı.

AA19 Mart 2026 Perşembe 13:12 - Güncelleme:
Küresel enerji ticaretinin can damarı Hürmüz Boğazı'nda dengeler yeniden şekilleniyor. İran, boğazdan geçen gemilere ücret ve vergi uygulaması getirecek bir yasa tasarısını Meclis gündemine taşırken, Tahran yönetimi bölgedeki askeri gerilimi ekonomik bir kaldıraca dönüştürme stratejisini devreye aldı.

İRAN MECLİSİ'NDEN HÜRMÜZ BOĞAZI'NA GEÇİŞ ÜCRETİ YASA TASARISI

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden geçiş ücreti alınmasına ilişkin Mecliste görüşülmek üzere bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığı belirtildi.

Yarı resmi ISNA Haber Ajansının bir milletvekiline dayandırdığı habere göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçişler konusunda Mecliste görüşülmek üzere bir yasa tasarısı hazırlanıyor.

Yasa tasarısının, "Hürmüz Boğazı'nın, gemi trafiği, enerji transiti ve gıda güvenliğinin sağlanması için güvenli bir güzergah olarak kullanılması durumunda, ülkelerin İran'a geçiş ücreti ve vergi ödemekle yükümlü olmasını öngördüğü" belirtildi.

HAMANEY'İN DANIŞMANI MUHBİR'DEN 'YENİ SİSTEM' MESAJI

Konuya ilişkin açıklama yapan İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Muhammed Muhbir de "Hürmüz Boğazı için yeni bir sistem tanımlayacağız." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ABD ve İsrail ile müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı.

  • İran
  • Hürmüz Boğazı
  • geçiş ücreti
  • enerji güvenliği
  • Devrim Muhafızları

