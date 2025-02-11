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Dünya

İran'dan enerji tasarrufu hamlesi! Çok sayıda eyalette okullar ve kamu kurumları tatil edildi

İran'ın bir çok eyaletinde enerji tasarrufu amacıyla okullar ve devlet kurumları çarşamba günü tatil edildi.

AA11 Şubat 2025 Salı 21:37 - Güncelleme:
İran'dan enerji tasarrufu hamlesi! Çok sayıda eyalette okullar ve kamu kurumları tatil edildi
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İran medyasında yer alan haberlere göre, Batı Azerbaycan, Kazvin, Kum, Doğu Azerbaycan, Güney Horasan, Kuzey Horasan, Mazenderan, Yezd, Hemedan, Simnan, Horasan Rezevi, Gilan, Zencan, Erdebil, Merkezi, Kirman, Fars, Kürdistan, İsfahan, Kermanşah ve Elburz eyaletlerinde üniversiteler dahil tüm eğitim kademeleri ve kamu kurumları yarın tatil ilan edildi.

Kararın, soğuk havadan kaynaklı enerji tüketiminde meydana gelen artışın düşürülmesi amacıyla alındığı belirtildi.

UZAKTAN EĞİTİM YAPILACAK

Buna göre, derslerin uzaktan eğitimle yapılacağı bildirildi.

Tahran'da da aynı gerekçeyle çarşamba günü Demavend ve Firuzkuh ilçeleri dışında Tahran'da üniversiteler dahil tüm eğitim kademeleri ve kamu kurumları tatil edilmişti.

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