7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
  İran'dan Pakistan'ın anlaşma teklifine yanıt: Kritik aşamaya yaklaşıldı
Dünya

İran'dan Pakistan'ın anlaşma teklifine yanıt: Kritik aşamaya yaklaşıldı

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, ABD-İsrail saldırılarıyla tırmanan gerilimi durdurmak için Pakistan'ın yürüttüğü ara buluculuk çabalarında sona gelindiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden 'Daha fazlası için takipte kalın' uyarısında bulunan Mukaddem, Pakistan'ın savaşı sonlandırmaya yönelik dostane girişimlerinin 'kritik ve hassas' bir aşamaya ulaştığını belirterek tüm gözleri İslamabad-Tahran hattına çevirdi.

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, "Pakistan'ın savaşı durdurma çabaları çerçevesinde gösterdiği olumlu girişimlerin kritik aşamaya yaklaştığını" söyledi.

Mukaddem, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, Pakistan'ın ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın sonlandırılması için gösterdiği çabalara işaret etti.

İranlı Büyükelçi Mukaddem, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Pakistan'ın savaşı durdurmak için iyi niyet ve dostane girişim çerçevesinde gösterdiği olumlu ve verimli girişimler kritik ve hassas bir aşamaya yaklaşıyor. Daha fazlası için takipte kalın."

