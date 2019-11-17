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İran'da gerilim tırmanıyor! ABD'den protestoculara destek mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran’da akaryakıt zammı sonrası başlayan protestolarla ilgili yayımladığı mesajında 'ABD sizi duyuyor. ABD sizi destekliyor. ABD sizin yanınızdadır' ifadelerini kullandı.

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Twitter üzerinden açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’da başlayan sokak gösterileri ile ilgili 1.5 yıl önce yayınladığı mesajı hatırlatarak, "İran halkına bir buçuk yıl önce söylediğim gibi ABD sizinle” ifadelerini kullandı.
 
Sputnik'te yer alan haber göre ​Pompeo, 1.5 yıl önce hem Farsça hem de İngilizce yayımladığı mesajda,
 
"İran halkı hükümetlerinin 40 yıl süren zorbalığına ve suistimallerine karşı sessiz kalmıyor. Biz de sessiz kalmayacağız.
 
İran halkına bir mesajım var:
 
ABD sizi duyuyor, destekliyor ve sizinleyiz“ demişti.

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