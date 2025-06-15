Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, İran'ın kendilerinden İsrail'e bir mesaj iletmesini talep ettiğini ve bu mesajı ileteceklerini belirtti.

Cyprus Mail gazetesinin haberine göre, gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Hristodulidis, gün içerisinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşeceğini söyledi.

Hristodulidis, "İran bizden İsrail'e bir mesaj iletmemizi istedi." dedi ve mesajı Netanyahu'ya ileteceğini ifade etti.

Fotoğraftaki: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis

Çatışmalar nedeniyle dün akşam yapılması planlanan telefon görüşmesinin bugüne ertelendiğini kaydeden Hristodulidis, ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüşmeler gerçekleştireceğini belirtti.

Güney Kıbrıs'taki İngiliz üsleri hakkındaki soruyu yanıtlayan Hristodulidis, İngiliz tarafının daha önce belirttiği gibi bu üslerin kullanılmadığını savundu.

GKRY'de son dönemde güvenlik seviyesinin en üst düzeye çıkarılmasının ve sığınakların hazırlanmasının temelinde, Güney Kıbrıs'ın, Gazze, Lübnan ve İran saldırılarına rağmen İsrail'e tam desteği ve bölgede bulunan "İngiliz Egemen Üsleri" olduğu belirtiliyor.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 13 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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