İran'dan yarın İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak İran-ABD dolaylı müzakerelerinin ikinci turu öncesi dikkat çeken bir adım geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı'nda yüksek teknolojili izleme ve denetime yönelik "Hürmüz Boğazı'nın Akıllı Kontrolü" adlı askeri tatbikatı başlattı.

DMO'dan yapılan açıklamada, tatbikatın hedefleri arasında birliklerin hazırlık düzeyinin değerlendirilmesi, muhtemel tehditlere karşı senaryoların gözden geçirilmesi ve İran'ın jeopolitik avantajlarının etkin şekilde kullanılması olduğu belirtildi. Ayrıca tatbikatta, DMO'nun deniz sahasında güvenlik tehditlerine karşı hızlı, kararlı ve kapsamlı şekilde karşılık verme senaryoları üzerinde durulduğu kaydedildi.

HÜRMÜZ'DE ARTAN HAREKETLİLİK

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi'ni Umman Denizi'ne bağlayan ve dünya enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip stratejik bir geçiş noktası olarak öne çıkıyor. Son dönemde bölgede artan askeri hareketlilik ve ABD'nin Körfez çevresindeki varlığına ilişkin gelişmeler, Tahran'ın güvenlik vurgusunu daha da öne çıkarırken, İran da Hürmüz Boğazı'nda yürüttüğü tatbikatlarla deniz güvenliği ve caydırıcılık mesajı veriyor.

MÜZAKERELERDE NÜKLEER PROGRAMLA İLGİLİ BAŞLIKLAR ÖNE ÇIKIYOR

Öte yandan, İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı müzakerelerde, nükleer programla ilgili başlıklar ve yaptırımların kaldırılması konusu öne çıkıyor. Taraflar doğrudan masaya oturmazken, görüşmeler Umman'ın arabuluculuğunda yürütülüyor. Yarın İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak ikinci tur görüşmelerin, müzakerelerin seyrine dair yeni bir tablo ortaya koyması bekleniyor.