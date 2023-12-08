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Dünya

İran'dan Guterres'in çağrısına destek

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Gazze'deki insani felaketin önlenmesi için sunduğu önerilere kayıtsız kalınmasının küresel barış ve güvenliğin çökmesine yol açacağını belirtti.

AA8 Aralık 2023 Cuma 16:15 - Güncelleme:
İran'dan Guterres'in çağrısına destek
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Abdullahiyan, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, İsrail'in Filistinlilere karşı soykırım, yasaklı silahların kullanılması ve çocukların öldürülmesi gibi suçlarının terör örgütü DEAŞ'ın suçlarının ötesine geçtiğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri Guterres'in Gazze'deki insani felaketin önlenmesi için BM Güvenlik Konseyine (BMGK) gönderdiği mektuba işaret eden Abdullahiyan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin uyarısına acilen dikkate alınmaması ve Beyaz Saray'ın İsrail rejiminin savaş suçlarına desteğini sürdürmesi uluslararası kurumların yapısının ve küresel barış ile güvenliğin çökmesine ve nihayetinde de insanlık onurunun zedelenmesine yol açacaktır."

Abdullahiyan, "ABD ve İsrail'in Filistinliler aleyhindeki savaş ve soykırım siyasetinin başarısızlığa uğrayacağını" da kaydetti.

Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk büyük sivil kayıplara ve İsrail'in BM yetkilileri tarafından da teyit edildiği üzere defalarca işlediği savaş suçlarına rağmen BMGK'da veto yetkisi olan ABD, ateşkes çağrılarını veto ederek BMGK'yi işlevsiz hale getirmişti.

BM Genel Sekreteri Guterres, görevde olduğu 1 Ocak 2017'den bu yana 6 Aralık'ta ilk defa BM Şartı'nın 99. maddesini kullanma kararı almıştı. Guterres, BMGK'ye gönderdiği mektupta, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmak için BMGK üyelerine ve uluslararası topluma insani bir ateşkesin yürürlüğe koyulması için harekete geçme çağrısında bulunmuştu.

  • Hüseyin Emir Abdullahiyan
  • İran Dışişleri Bakanı
  • Global Barış

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