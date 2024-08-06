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Dünya

İran'dan Heniyye suikastıyla ilişkili yeni açıklama

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastına ilişkin henüz gözaltına alınan kimsenin olmadığını söyledi.

AA6 Ağustos 2024 Salı 12:30 - Güncelleme:
İran'dan Heniyye suikastıyla ilişkili yeni açıklama
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İran devlet televizyonuna göre, Cihangir, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Heniyye suikastına ilişkin yargı sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Cihangir, "Bazı gazete ve sosyal medya sitelerinde, gözaltılar olduğuna dair söylentiler var. Henüz bu davayla ilgili herhangi bir gözaltı söz konusu olmadı." dedi.

Olayın hemen ardından Silahlı Kuvvetler Yargı Başkanı'nın talimatıyla askeri savcılığın soruşturma başlattığını ve delil toplama sürecinin devam ettiğini dile getiren İranlı yetkili, incelemelerin tamamlanması sonrasında açıklama yapılacağını kaydetti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

  • İran Yargı Erki
  • İsmail Heniyye suikastı
  • gözaltı yok

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