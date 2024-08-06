İran'dan Heniyye suikastıyla ilişkili yeni açıklama

İran devlet televizyonuna göre, Cihangir, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Heniyye suikastına ilişkin yargı sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Cihangir, "Bazı gazete ve sosyal medya sitelerinde, gözaltılar olduğuna dair söylentiler var. Henüz bu davayla ilgili herhangi bir gözaltı söz konusu olmadı." dedi.

Olayın hemen ardından Silahlı Kuvvetler Yargı Başkanı'nın talimatıyla askeri savcılığın soruşturma başlattığını ve delil toplama sürecinin devam ettiğini dile getiren İranlı yetkili, incelemelerin tamamlanması sonrasında açıklama yapılacağını kaydetti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

