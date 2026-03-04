İSTANBUL 14°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2026 Çarşamba / 16 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0052
  • EURO
    51,1709
  • ALTIN
    7318.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'dan Hint Okyanusu iddiası... ''ABD gemisi vuruldu''
Dünya

İran'dan Hint Okyanusu iddiası... ''ABD gemisi vuruldu''

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hint Okyanusu'nda bulunan bir ABD hedefini füzelerle vurduğunu duyurdu.

AA4 Mart 2026 Çarşamba 04:05 - Güncelleme:
İran'dan Hint Okyanusu iddiası... ''ABD gemisi vuruldu''
ABONE OL

Yarı resmi Fars Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberde, ABD muhribinin hedef alındığı aktarıldı.

Haberde, Hint Okyanusu'nda İran kıyılarının 650 kilometre açığında bir ABD tankerinden yakıt ikmali yapan ABD muhribinin hedef alındığı ileri sürüldü.

Muhribin "Kadr 380" ve "Telaiye" füzeleriyle vurulduğu aktarılan haberde, her iki geminin de güvertelerinde büyük yangın çıktığı ve gökyüzünün siyaha döndüğü ifade edildi.

Konuya ilişkin ABD tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.