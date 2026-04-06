İran'dan Hürmüz Boğazı resti: Artık eskisi gibi olmayacak

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın ABD ve İsrail için artık eski düzene dönmeyeceğini açıkladı. 'Basra Körfezi için yeni düzen' taslağının operasyonel hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğu belirtildi.

AA6 Nisan 2026 Pazartesi 09:39
İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Hürmüz Boğazı artık asla eski düzene dönmeyecek, özellikle ABD ve İsrail için." ifadeleri kullanıldı.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin İranlı yetkililer tarafından bildirilen "Basra Körfezi için yeni düzen" taslağının operasyonel hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğu kaydedildi.

BASRA KÖRFEZİ İÇİN YENİ DÜZEN TASLAĞI

İran Meclisi'nde, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret uygulamasını öngören yasa tasarısının 31 Mart'ta Ulusal Güvenlik Komisyonundan geçtiği bildirilmişti.

Söz konusu tasarının içeriğinde, "mali düzenlemeler ve ülkenin ulusal para birimi riyal bazlı geçiş ücretinin uygulanması, ABD ve İsrail'e geçiş yasağı, İran'a karşı tek taraflı yaptırımlara katılan ülkelere yasak getirilmesi, İran'ın egemenlik rolünün ve silahlı kuvvetlerinin yetkisinin uygulanması, boğaz ve deniz taşımacılığı güvenliği, çevresel konular ve Umman ile hukuki işbirliği" konularının yer aldığı belirtilmişti.

