  • İran'dan Hürmüz Boğazı resti: Güvenliği yalnızca biz sağlıyoruz
İran'dan Hürmüz Boğazı resti: Güvenliği yalnızca biz sağlıyoruz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İngiltere ve Fransa'nın Hürmüz Boğazı'na savaş gemisi gönderme hazırlığına sert tepki gösterdi. Garibabadi, boğazın güvenliğini yalnızca İran'ın sağladığını vurgulayarak bölge dışı ülkelerin askeri varlığının krizi tırmandıracağı uyarısında bulundu.

AA10 Mayıs 2026 Pazar 19:40 - Güncelleme:
Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik tartışması yeni bir boyut kazandı. İngiltere ve Fransa'nın bölgeye savaş gemisi gönderme planları, İran'ın sert tepkisiyle karşılaştı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, boğazın güvenliğinin yalnızca İran tarafından sağlandığını açıkça ilan ederek Avrupa ülkelerine gözdağı verdi.

GARİBABADİ'DEN İNGİLTERE VE FRANSA'YA SERT TEPKİ

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, Garibabadi, Hürmüz Boğazı'na savaş gemisi gönderme hazırlığı yapan İngiltere ve Fransa'ya tepki gösterdi.

Garibabadi, bölge dışı ülkelerin Hürmüz Boğazı'nı koruma iddiasıyla bölgeye savaş gemisi göndermesinin krizi tırmandıracağı ve bölgenin askerileşmesine neden olacağı uyarısında bulunarak, "Hürmüz Boğazı'nın güvenliği yalnızca İran tarafından sağlanmaktadır." ifadesini kullandı.

İRAN SİLAHLI KUVVETLERİ'NDEN KARŞILIK VERME UYARISI

Hürmüz Boğazı'nın bölge dışı ülkelerin ortak malı olmadığını belirten Garibabadi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'nda savaş gemisi bulundurma girişimlerine karşılık vereceği uyarısında bulundu.

Fransa ve İngiltere savaş sonrası seyrüsefer güvenliğini sağlamak için bölgedeki gemilere eskortluk edecek savunma amaçlı bir misyon kuracaklarını açıklamıştı.

  • Hürmüz Boğazı
  • İran İngiltere gerilimi
  • Kazım Garibabadi
  • savaş gemisi
  • Basra Körfezi güvenliği

