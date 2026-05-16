İran'dan Hürmüz için yeni mekanizma: Avrupa ülkeleri izni almak için müzakerelere başladı

İki ayı aşkın süredir devam eden ABD/İsrail-İran savaşında ateşkes süreci pamuk ipliğine bağlıyken karşılıklı açıklamalar gerilimi daha da tırmandırıyor.

İRAN'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN YENİ GEÇİŞ MEKANİZMASI

Küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda gerilim sürerken, İran'dan dikkat çeken bir adım geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini yönetmek amacıyla yeni bir geçiş mekanizması hazırlandığını ve bunun yakında açıklanacağını bildirdi.

Azizi, yalnızca ticari gemilerin ve İran ile iş birliği yapan tarafların bu düzenlemeden faydalanabileceğini belirtti. Ayrıca mekanizma kapsamında sunulacak özel hizmetler için ücret alınacağını ifade etti.

İran devlet televizyonu ise Avrupa ülkelerinin, gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi konusunda Tahran ile görüşmeler yürüttüğünü duyurdu. Devlet televizyonunun haberinde, "Doğu Asya ülkeleri, özellikle Çin, Japonya ve Pakistan'a ait gemilerin geçişinin ardından bugün Avrupa ülkelerinin de Devrim Muhafızları donanmasıyla geçiş izni almak için müzakerelere başladığı yönünde bilgi aldık" denildi. Haberde bahsi geçen ülkelerin hangileri olduğu belirtilmedi.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A MUHTEMEL SALDIRILAR İÇİN YOĞUN HAZIRLIK YAPTIĞI İDDİASI

The New York Times gazetesinin haberine göre, isimlerini açıklamak istemeyen, Orta Doğu konusunda yetkili iki kaynak, ABD ile İsrail'in İran'a karşı atabileceği adımlara ilişkin açıklama yaptı.

ABD ve İsrail'in, "gelecek hafta gibi erken bir tarihte" İran'a yönelik saldırıların yeniden başlaması ihtimaline karşı yoğun hazırlık yürüttüğünü öne süren yetkililer, bunların "ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana yapılan en kapsamlı hazırlıklar" olduğunu kaydetti.

Yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın "askeri saldırıları yeniden başlatmaya karar vermesi" halinde, seçenekler arasında İran'ın askeri ve altyapı hedeflerine yönelik daha yoğun bombardımanların düzenlenmesinin yer aldığını belirtti.

Bir başka seçeneğin ise İran'daki nükleer maddeleri ele geçirmek üzere özel harekat birliklerini sahaya göndermek olduğunu kaydeden yetkililer, martta bir kısım özel harekat mensubunun, Trump'a bu seçeneği sunmak amacıyla Orta Doğu'ya sevk edildiğini ileri sürdü.

Yetkililer, bu seçeneğin ciddi can kaybı risklerini barındırabileceğini vurgularken, ABD ve İsrail için zaferin "zor bir hedef" olabileceğini ifade etti.

Bölgede yaklaşık 5 bin deniz piyadesi ile 82. Hava İndirme Tümeni'ne bağlı 2 bin civarında piyadenin talimat beklediğini belirten yetkililer, olası bir saha operasyonuna yeşil ışık yakılması halinde, bu birliklerin İran'ın İsfahan kentindeki nükleer tesisteki malzemelere ulaşmak için kullanılabileceğini kaydetti.

Yetkililer, bu birliklerin İran'ın petrol ihracatının merkezi "Hark Adası'nı ele geçirme çabalarında" da kullanılabileceğini ancak bunun için ordunun daha fazla kara birliğine ihtiyaç duyacağını aktardı.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), abluka altında tuttuğu Hürmüz Boğazı'nda helikopterle devriye turlarına devam ettiğini duyurdu.

Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile yaptığı görüşmede, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan Tayland bayraklı 8 geminin güvenli geçişinin sağlanmasını talep etti.

İran, Hürmüz Boğazı'nın yalnızca İran ile işbirliği yapan taraflara açık olacağını duyurdu.

İsrail ordusunun İran'a saldırıların yeniden başlatılması ihtimaline ilişkin ABD ordusuyla koordinasyon içinde hazırlıklarını sürdürdüğü aktarıldı.

Güney Kore hükümeti, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret talep etme planına karşı çıkarak bunu "uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendirdi.

İran'ın Yezd eyaletinde İsrail ile işbirliği yaptığı iddia edilen 51 kişinin mal varlığına el konulduğu bildirildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in ülkesine saldırılarıyla başlayan savaş konusundaki duruşu nedeniyle Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya teşekkür ederken, ülkesinin "diplomasiye ve barışçıl çözümlere bağlılığını sürdürdüğünü" belirtti.

ABD ve İsrail'in "gelecek hafta gibi erken bir tarihte" İran'a muhtemel saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddia edildi.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle gemi trafiğinde kesintilerin yaşandığı Hürmüz Boğazı'ndaki akışın "en geç yazın başlayacağını" söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin ülkesine yönelik "tercih savaşının" Amerikan halkı üzerinde artan ekonomik maliyetlerine dikkati çekerek, "Bunların hepsi önlenebilirdi." ifadelerini kullandı.

05.20 ABD Enerji Bakanı Chris Wright, enerji piyasalarındaki istikrarın en kısa sürede yeniden sağlanmasının İran'a bağlı olduğunu belirterek, "Öyle ya da böyle, İran'ın nükleer programının son bulduğunu ve Hürmüz Boğazı'nda trafiğin serbestçe aktığını göreceğiz. İran'la yapılacak bir anlaşma sayesinde bu, nispeten hızlı bir şekilde gerçekleşebilir" dedi. İran'ın enerji kozunu kullanarak dünyayı rehin almaya çalıştığını öne süren Wright, "Bence sonunda İran rejiminin o kadar yoğun bir ekonomik baskı ve küresel baskı altında kalacağını göreceksiniz ki, bu saçmalığı bırakacaklar. Şu anda, tüm dünyayı terörize ediyorlar" ifadelerini kullandı.

02.44 ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın direncini hafife almadığını, ancak isterse İran'ın altyapısını "iki günde yok edebileceklerini" iddia etti.

02.00 İran dini lideri Mücteba Hamaney'in askeri danışmanı Tümgeneral Muhsin Rızayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin temaslarına ilişkin, "ABD Başkanı, Pekin'den güçlü bir konumda değil, İran ile yürüttüğü savaşta yaşadığı başarısızlığın ağır gölgesi altında ayrıldı" dedi.