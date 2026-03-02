İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2026 Pazartesi / 14 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9805
  • EURO
    51,7789
  • ALTIN
    7583.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'dan iddialara yalanlama: ABD'yle müzakere yapmayacağız
Dünya

İran'dan iddialara yalanlama: ABD'yle müzakere yapmayacağız

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Washington ile müzakereleri yeniden başlatma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlayarak, ABD ile müzakere yapmayacaklarını duyurdu.

AA2 Mart 2026 Pazartesi 08:01 - Güncelleme:
İran'dan iddialara yalanlama: ABD'yle müzakere yapmayacağız
ABONE OL

Laricani, ABD ile müzakere için Tahran'ın yeni girişimlerde bulunduğu yönündeki haberler hakkında Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Laricani'nin Washington ile müzakereleri yeniden başlatma girişiminde bulunduğunu ve bu isteğin Umman Sultanlığı aracılığıyla sunulduğunu öne süren haberini alıntılayan Laricani, "ABD'yle müzakere yapmayacağız." ifadesini kullandı.

Laricani, bir başka paylaşımında da ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Trump'ın bölgeyi boş hayallerle kaosa sürüklediğini vurgulayan Laricani, "Şimdi Amerikan askerlerinin daha fazla kaybından endişe ediyor. Kendi yanılsamalarıyla, yarattığı 'Önce Amerika' sloganını 'Önce İsrail'e' dönüştürdü ve Amerikan askerlerini İsrail'in güç hırsı uğruna feda etti." ifadelerine yer verdi.

Laricani, Trump'ı, "yeni yalanlarla Amerikan askerlerine ve ailelerine bedel ödetmekle" suçladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Orta Doğu yangın yeri: Füzeler peş peşe fırlatıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.