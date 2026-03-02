Laricani, ABD ile müzakere için Tahran'ın yeni girişimlerde bulunduğu yönündeki haberler hakkında Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Laricani'nin Washington ile müzakereleri yeniden başlatma girişiminde bulunduğunu ve bu isteğin Umman Sultanlığı aracılığıyla sunulduğunu öne süren haberini alıntılayan Laricani, "ABD'yle müzakere yapmayacağız." ifadesini kullandı.

Laricani, bir başka paylaşımında da ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Trump'ın bölgeyi boş hayallerle kaosa sürüklediğini vurgulayan Laricani, "Şimdi Amerikan askerlerinin daha fazla kaybından endişe ediyor. Kendi yanılsamalarıyla, yarattığı 'Önce Amerika' sloganını 'Önce İsrail'e' dönüştürdü ve Amerikan askerlerini İsrail'in güç hırsı uğruna feda etti." ifadelerine yer verdi.

Laricani, Trump'ı, "yeni yalanlarla Amerikan askerlerine ve ailelerine bedel ödetmekle" suçladı.