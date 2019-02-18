12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2981
  • 6,0036
  • 225.521
  • 102.836
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi: Yemen konusunda herhangi bir ülkeye hiçbir şekilde bir söz vermedik

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Yemen konusunda herhangi bir ülkeye hiçbir şekilde bir söz vermediklerini ileri sürdü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kasımi, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın "19 Kasım 2018'de Tahran'ı ziyareti esnasında İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ile yaptığı görüşmede Tahran yönetiminin Yemen için bazı sözler verdiği" yönündeki iddialarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Zarif'in, Yemen'deki krizin sona ermesi için birçok ülkenin dışişleri bakanıyla görüşmeler yaptığını söyleyen Kasımi, İsveç'in başkenti Stockholm'deki toplantının da bu kapsamda gerçekleştiğini savundu.

İran devlet medyasına yaptığı açıklamada Kasımi, Tahran'ın Yemen konusuyla ilgili Fransa, İngiltere, Almanya ve İtalya gibi ülkelerle görüşmeler gerçekleştirdiğini ancak herhangi bir ülkeye hiçbir söz vermediğini iddia etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Londra'da yayın yapan Suudi Arabistan destekli Şark'ul Avsat gazetesinde cumartesi günü yayınlanan röportajında, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile 19 Kasım 2018'de Tahran'ı ziyareti esnasında yaptığı görüşmede Tahran yönetiminin Yemen için bazı sözler verdiğini ileri sürmüştü.

Mehmet Özdilek´in gafı sonrası salonda kahkaha tufanı koptu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

E-Devlet sistemi 41 milyon kişiye ulaştı

E-Devlet sistemi 41 milyon kişiye ulaştı

Sınırsız menzilli, nükleer enerjili seyir füzesi test edildi

Sınırsız menzilli, nükleer enerjili seyir füzesi test edildi

Reina saldırganı için kapalı celse kararı

Reina saldırganı için kapalı celse kararı

ABD'nin Patriotları Körfez'de

ABD'nin Patriotları Körfez'de

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti: Bu yıl hizmete açılacak

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti: Bu yıl hizmete açılacak

Güvenlik Uzmanı Ağar: Türkiye'ye koz olarak kullanıyorlar

Güvenlik Uzmanı Ağar: Türkiye'ye koz olarak kullanıyorlar

CHP'li isim adaylıktan çekildi: Örgütte enerji düşüklüğü gördüm

CHP'li isim adaylıktan çekildi: Örgütte enerji düşüklüğü gördüm
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan asker eşinin ricasını geri çevirmedi

Başkan Erdoğan asker eşinin ricasını geri çevirmedi

AK-103 teslimatları başladı

AK-103 teslimatları başladı

Yerli bomba imha robotu 'Ertuğrul' İstanbul'da görev başında

Yerli bomba imha robotu 'Ertuğrul' İstanbul'da görev başında

PKK'nın Kış yapılanmasına büyük darbe

PKK'nın Kış yapılanmasına büyük darbe

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA