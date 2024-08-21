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Dünya

İran'dan İngiltere'ye teröre suçlaması

İran'ın Londra Büyükelçiliği, İngiltere Parlamentosu'nu rejim karşıtı 'Halkın Mücahitleri Örgütü'ne (HMÖ) destek vermekle suçlayarak tepki gösterdi.

AA21 Ağustos 2024 Çarşamba 17:42 - Güncelleme:
İran'dan İngiltere'ye teröre suçlaması
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İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran'ın Londra Büyükelçiliği konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

HMÖ liderlerinden birinin İngiliz Parlamentosu'na davet edilmesine tepki gösterilen açıklamada, "İngiliz Parlamentosu'nun bir teröristle işbirliği yapması terörle mücadelede çifte standardın göstergesidir." ifadelerine yer verildi.

- Halkın Mücahitleri Örgütü

İran'da Şah rejimine karşı 1965'te "İslamcı sosyalist" ideolojiyle ortaya çıkan Halkın Mücahitleri Örgütü, sonraki yıllarda sosyalist düşünceye sahip oldu. 1979'daki devrimden kısa bir süre sonra Tahran yönetimiyle anlaşmazlığa düşen örgüt, 1981'de İran tarafından terör örgütü ilan edildi.

Bu süreçte İran'da sivil ve askeri hedeflere saldırılar düzenleyen örgüt, daha sonraki süreçte de ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada tarafından terör örgütü kabul edildi. HMÖ'yü AB 2009, ABD ve Kanada ise 2012'de terör örgütü listesinden çıkardı.

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