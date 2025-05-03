İSTANBUL 17°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2025 Cumartesi / 6 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,5992
  • EURO
    43,6545
  • ALTIN
    4018.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'dan işgalci İsrail'e Suriye tepkisi: Kötü niyetli hedeflerini ilerletmeye çalışıyor
Dünya

İran'dan işgalci İsrail'e Suriye tepkisi: Kötü niyetli hedeflerini ilerletmeye çalışıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, soykırımcı İsrail'in Suriye'ye yönelik düzenlediği askeri saldırılara sert tepki gösterdi. Bekayi, 'Bu saldırıların temel amacı Suriye'nin savunma, ekonomik ve altyapı kapasitelerini yok etmektir. İsrail rejimi, kötü niyetli hedeflerini Suriye ve genel olarak bölgede ilerletmeye çalışmaktadır' dedi.

IHA3 Mayıs 2025 Cumartesi 17:43 - Güncelleme:
İran'dan işgalci İsrail'e Suriye tepkisi: Kötü niyetli hedeflerini ilerletmeye çalışıyor
ABONE OL

İran, İsrail'in Suriye'nin farklı bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği askeri saldırıları kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yaptığı açıklamada, özellikle Şam, Lazkiye, Hama, Kuneytire ve Dera şehirlerine yönelik bombardımanlarda, Suriye'nin hem askeri hem de sivil altyapıları ile savunma kapasitelerinin sistematik olarak hedef alındığını belirtti.

İsrail'in saldırgan tutumunun giderek arttığına dikkat çeken Bekayi, İsrail'in halen Suriye topraklarının bir kısmını işgal altında tuttuğunu ifade ederek, "Bu saldırıların temel amacı Suriye'nin savunma, ekonomik ve altyapı kapasitelerini yok etmektir. İsrail rejimi, kötü niyetli hedeflerini Suriye ve genel olarak bölgede ilerletmeye çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Uluslararası toplum, özellikle bölge ülkeleri, İsrail'in saldırılarına karşı acil ve etkili adımlar atmalıdır"

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğinin korunması gerektiğini belirten Bekayi, Suriye'nin bağımsız bir ülke olarak bölge güvenliği ve istikrarı açısından önemli bir rol oynadığını ifade etti. İsrail saldırılarının durdurulması için uluslararası topluma çağrıda bulunan Bekayi, "Uluslararası toplum, özellikle bölge ülkeleri, İsrail'in saldırılarına karşı acil ve etkili adımlar atmalıdır. Bu çerçevede, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın mevcut mekanizmalarını kullanarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni harekete geçirmesi ve İsrail'in yasa dışı eylemleri karşısında sorumluluğunu yerine getirmeye zorlaması gerekmektedir" dedi.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI SURİYE'Yİ VURDU

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin Şam, Hama, Dera, Lazkiye ve Kuneytire kentlerine 20'den fazla hava saldırısı düzenlemişti. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, "Savaş uçaklarımız Suriye'deki bir askeri tesise, uçaksavar sistemlerine ve karadan havaya füze altyapısına saldırı düzenledi. IDF, İsrail ve vatandaşlarını korumak için gereken şekilde hareket etmeye devam edecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.