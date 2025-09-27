İSTANBUL 22°C / 16°C
Dünya

İran'dan İsrail açıklaması: Hazırlıklıyız

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İsrail'in her türlü saldırısına karşı hazırlıklı olduklarını ve bu durumda güçlü karşılık vereceklerini söyledi.

AA27 Eylül 2025 Cumartesi 14:50 - Güncelleme:
İran devlet televizyonuna göre, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a giden Laricani, burada basına yaptığı açıklamada, hem Lübnanlı yetkililerle görüşeceğini hem de geçen yıl İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah için düzenlenen anma törenlerine katılacağını bildirdi.

Laricani, "Bugün Lübnan'a yapacağımız kısa seyahatte, tüm ülkeler için faydalı olacağını umduğumuz görüşmeler yapılacak." dedi.

"AKILSIZ DAVRANACAKLARINA İNANMIYORUM"

İsrail'in ülkesine yönelik saldırı tehditlerinin sorulması üzerine Laricani, "Her türlü duruma hazırlıklıyız ancak İsraillilerin harekete geçecek kadar akılsız davranacaklarına inanmıyorum. Lakin İran'a saldırırlarsa, cevabımız güçlü olacaktır." ifadelerini kullandı.

Laricani, Lübnan'daki Hizbullah ile Suudi Arabistan arasında görüşmeler yapılıp yapılmadığına dair soruya, "Suudi Arabistan ile Hizbullah'ın fikri işbirliği yapabilmesi doğrudur. Zira bugün büyük bir ortak düşmanınız var. Suudi Arabistan hükümeti Müslüman bir hükümet, Hizbullah ise Müslüman bir harekettir ancak aralarındaki görüş ayrılıkları bir ayrılığa yol açmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in bölgedeki saldırganlığını ülke ayrımı yapmaksızın sürdürdüğüne dikkati çeken Laricani, "Katar olayı bu konuyu çok iyi göstermiştir ve bugün farklı ülkeler birbirleriyle işbirliği mekanizması oluşturmaya çalışmaktadır ve bu bizim desteklediğimiz doğru bir yöntemdir." dedi.

