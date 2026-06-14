İran'dan İsrail'e açık tehdit: İslam savaşçılarının cevabı yakındır

İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısı, İran'dan sert bir karşılık aldı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, saldırıya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zülkadir, Lübnan'ı İran'ın kırmızı çizgisi olarak tanımlayarak İsrail'e açık bir uyarı mesajı verdi.

ZÜLKADİR'DEN İSRAİL'E 'CEVAP YAKINDIR' UYARISI

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Zülkadir, İsrail'in, Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. İsrail'in saldırısına karşılık vereceklerini söyleyen Zülkadir, "İslam savaşçılarının cevabı yakındır. Lübnan bizim canımız, İran'ın kırmızı çizgisinin ihlal edilmesine tahammül gösterilmeyecek." ifadelerine yer verdi.

İSRAİL ORDUSUNDAN DAHİYE'YE HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.