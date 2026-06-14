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Dünya

İran'dan İsrail'e açık tehdit: İslam savaşçılarının cevabı yakındır

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısına sert tepki göstererek 'Lübnan bizim canımız, kırmızı çizgimizin ihlal edilmesine tahammül gösterilmeyecek' dedi ve karşılık verileceğini açıkça ilan etti.

AA14 Haziran 2026 Pazar 21:26 - Güncelleme:
İran'dan İsrail'e açık tehdit: İslam savaşçılarının cevabı yakındır
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İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısı, İran'dan sert bir karşılık aldı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, saldırıya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zülkadir, Lübnan'ı İran'ın kırmızı çizgisi olarak tanımlayarak İsrail'e açık bir uyarı mesajı verdi.

ZÜLKADİR'DEN İSRAİL'E 'CEVAP YAKINDIR' UYARISI

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Zülkadir, İsrail'in, Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. İsrail'in saldırısına karşılık vereceklerini söyleyen Zülkadir, "İslam savaşçılarının cevabı yakındır. Lübnan bizim canımız, İran'ın kırmızı çizgisinin ihlal edilmesine tahammül gösterilmeyecek." ifadelerine yer verdi.

İSRAİL ORDUSUNDAN DAHİYE'YE HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.

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