İran, İsfahan'ın doğu bölgesinde düşürüldüğü belirtilen İsrail'e ait "Hermes 900" silahlı insansız hava aracının (SİHA) görüntülerini yayımladı.

Devlet televizyonun haberine göre, hava savunma birlikleri İsfahan eyaletinin doğusunda bir İsrail SİHA'sını düşürdü.

Hermes 900 tipi olduğu kaydedilen İHA'nın üzerinde 8 adet gelişmiş olduğu aktarılan füze olduğu kaydedildi.

İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 13 Haziran'dan bu yana İran kaynakları, İsrail'e ait 4 savaş uçağı ve birçok İHA ile SİHA düşürdüklerini duyurmuştu. Ancak uçaklara ilişkin herhangi bir görüntü paylaşılmamıştı.

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⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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İRAN: İSRAİL AJANLARININ KULLANDIĞI 14 İNSANSIZ HAVA ARACI İMHA EDİLDİ

İran Polis Sözcüsü Said Muntazerulmehdi, İsrail ajanlarının kullandığı değerlendirilen 14 insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek imha edildiğini belirtti.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre, Muntazerulmehdi konuya ilişkin bilgi verdi.

İranlı Sözcü, Tahran, Elburz ve İsfahan'da, İsrail ajanlarınca kullanılan "intihar amaçlı" İHA, dron ve patlayıcı malzeme üreten atölyelerin tespit edildiğini ve burada 14 İHA'nın imha edildiğini belirtti.

Elburz ve Tahran'da İHA ve patlayıcı madde taşıyan 3 aracın da ele geçirildiğini ifade eden Muntazerulmehdi, Irak polisinin de sınırda 3 İHA yüklü aracı tespit ettiğini ve faillerini yakaladığını kaydetti.

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TAHRAN YAKINLARINDA "İHA ÜSSÜ" İDDİASI

İsrail basını Mossad'ın Tahran yakınlarında bir "İHA üssü" kurduğunu iddia etmişti.

Bu haberin ardından ülke içinde İsrail ajanlarının "mini dron" ve patlayıcıları üretip montajladıkları 3 katlı gizli bir atölye tespit edilmişti.

Devlet televizyonu baskının görüntülerini yayımlamıştı. Başkente yakın Rey kentindeki atölyede çok sayıda dron parçası ve patlayıcıların bulunduğu görülmüştü.

Güvenlik güçlerinin, ülkenin çeşitli bölgelerinde ek dron üretim atölyeleri olabileceğini ve bunları tespit etmeye çalıştığı da belirtilmişti.

Tahran başta olmak üzere bazı kentlerde İsrail adına çalışan kişilerin yakalandığı bildirilmişti.

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